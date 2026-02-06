這3件事 退休族希望年輕時能少揮霍

示意圖。Image by Alex Barcley from Pixabay

若退休 人士能對年輕時的自己傳授智慧，或許會說「去度假吧」、「多打電話給媽媽」或「千萬別和那個人結婚」；但關於金錢，總是以遺憾居多，尤其涉及浪費時。理財網站GO Banking Rates報導，以下是退休人士認為年輕時過度揮霍的3件事，同時應趁年輕時提前規劃退休的準備步驟。

1. 外食花費

作家兼前人力資源主管達馬希諾（Anthony Damaschino）說，他20多歲時的每趟度假、每場音樂會都記憶猶新，至於外食，99%的餐廳菜餚都不記得；許多外食體驗淪為昂貴的模糊記憶，其花費往往與真正銘記的經歷相當、甚至更高。

達馬希諾表示，他並非反對偶爾外食，但如果能夠，他會建議年輕時的自己「多把錢花在創造持久回憶，少花在轉瞬即忘的餐食上」；否則，就多在家用餐，把錢存起來。

2. 買太大的房子

在紐約市 小公寓長大的阿姆斯壯（Morris Armstrong），決心要買一棟附泳池與一片土地的房子；但他未考量相關成本，買入了過大的房子，尤其當5臥室住宅只住兩人且無意增加家庭成員時。

這個教訓在於：自我膨脹與超出個人財力的生活，永遠不該凌駕現實情況。回首過往，阿姆斯壯坦承，他該遵守定期儲蓄的原則。

3. 追逐新嗜好

培養興趣固然是好事，但頻繁嘗試各種嗜好可能所費不貲。達馬希諾說，自己像多數人一樣，買了許多裝備卻只用過一次，最終堆在車庫裡；這些物品包含深海釣竿、滑雪板、各式露營裝備、遊戲器材，甚至有10張隊長椅（captain’s chair），他已記不得當初為何購買。

事後看來，每次興起就購買全新裝備實是巨大浪費。達馬希諾說，他會告訴年輕時的自己，初次嘗試時可先借用、租賃或買二手裝備，若能堅持興趣，再投資好的器材。

年輕人如何規劃退休？

對年輕人而言，退休似乎遠在天邊，但思考退休規劃永遠不嫌早。播客主持人馬佐（Marianne Matzo）說明了年輕人可採取的退休準備小步驟。

- 及早儲蓄：馬佐鼓勵年輕人從第一份全職工作開始便為退休儲蓄。儘管時間看似充裕，但拖越久，錯失的財富就越多；因為儲蓄時間越長，資金複利增長的空間就越大，同時也會更能養成儲蓄的習慣。

- 勿依賴任何人或事：馬佐警告，數十年後社會福利保障未必存在，即使還在，其設計初衷也非退休者的主要收入來源。她同時提醒，不該指望家人或慷慨的朋友在晚年支持你的生活，「人生靠自己掌握」。

- 勿動用退休儲蓄：雖然動用退休儲蓄頗具誘惑，但需堅守原則。因後果可能包括10%的罰金、所得稅、供款中斷，最關鍵的是失去複利增長的機會。

馬佐強調，別讓年輕時的「想要」，成為年老時連食物等必需品都負擔不起的根源。