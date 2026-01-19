清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

誰能想到一美分硬幣，身價居然能飆到80萬元；在它們停止鑄造後，反而創造出新的價值。紐約郵報報導，想靠此發筆意外之財的人，在倒空零錢罐前務必仔細檢查。

自去年11月停產後，最後一批鑄造的1美分硬幣價值暴漲；在鑄幣局委託於加州舉辦的拍賣 會上，一批特殊一美分硬幣竟以總價1676萬元成交。拍賣公司Stack's Bowers Galleries指出，這場拍賣創下鑄幣局特殊硬幣的最高成交紀錄。

拍賣的套幣，每套皆含一枚丹佛鑄幣局的2025-D版一美分硬幣，以及兩枚費城 鑄幣局的2025版一美分硬幣，其中一枚是以24K黃金鑄造的歷史紀念版。每枚硬幣皆刻有希臘字母 最後一個符號「Ω」，象徵其作為傳承232年的最終版。

這場拍賣會在歷經四小時激烈競標後，每套平均成交價達7萬2000元，其中17件拍品落槌價突破10萬元，而第232號套組更以驚人的80萬元成交。

拍賣會是在費城鑄幣局宣布停止生產一美分硬幣後一個月舉行，回應了川普總統終止該面額貨幣的命令。川普指出，生產成本已達面值兩倍，「這太浪費了」。

想讓一美分「改變」人生？可運用以下三項檢測方法：

- 檢查是否有2025年的「Ω」符號：想確認手中一美分硬幣是否值錢，可檢視年份是否為2025，並在林肯肖像肩後尋找一個小小的「Ω」符號。

- 尋找「S」字母：尋找任何帶有「S」字母的一美分硬幣，這代表該硬幣產自舊金山鑄幣局。雖非所有年份皆稀有，但這些年份極可能成為如1931年版般屬珍貴的「關鍵年份」；2021年，一枚這類骨董硬幣以1萬8600元成交。

- 磁鐵測試法：取冰箱磁鐵放上1943年版一美分硬幣，若硬幣被吸住，即為普通鋼質（價值10美分）； 若未被吸附，則為銅質幣，潛在價值可達10萬元。相反的，若1944年版一美分硬幣被吸住，即屬罕見鋼質錯體硬幣，價值可大幅翻倍；2021年一枚1944年鋼質麥穗美分硬幣以創紀錄的40萬8000元成交。