對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

編譯周靜芝/即時報導
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)
儘管最近幾年金融市場經歷許多衝擊，但儲蓄仍是全國民眾的優先考量。根據聖路易聯邦準備銀行數據，截至2025年9月，美國人平均選擇將收入的4%投入儲蓄。然而，Money Digest指出，儲蓄方式的選擇與經濟階層相關，尤其是上層階級，往往善用不同的儲蓄管道，讓資金發揮更佳效益。

根據聯邦存款保險公司（FDIC）2025年12月數據，典型儲蓄帳戶僅提供0.39%的微不足道收益；相較之下，同年9月通膨率約3%；這意味若帳戶利率未能至少抵銷通膨，資金實際是在貶值。美國上層階級不坐視儲蓄逐漸貶值，他們多將資金轉移至能跟上通膨率甚至超越的替代投資方案，在流動與保值間取得平衡。

1. 401(k)退休帳戶

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。羅斯與傳統401(k)帳戶均享稅務優惠，年度供款額設有高額上限，2026年不含雇主匹配為2萬4500元，為資產快速增值創造更大空間。

即便在契約制與非永久性工作模式盛行的就業市場，此工具仍有運用價值，如自由工作者亦可設立401(k)帳戶。而許多富裕的儲蓄者採取比單純往 401(k) 帳戶供款更進一步的策略：由於401(k) 計畫內的投資選項有限，有時會阻礙增長潛力，他們會定期將資金轉入個人退休帳戶（IRA），兼顧兩種帳戶的優勢。

2. 房地產投資

房地產已無數次證明其能以穩定且迅速的方式累積財富。聖路易聯邦準備銀行數據顯示，自2015年第二季以來，美國房屋中位數已上漲逾12萬元，此增長幅度並非史無前例。隨著房價攀升，持有房產的門檻亦提高，使市場標的越來越多由上層階級所持有。

購買房產出租，能讓投資者運用短期閒置資金，每月收取支票。根據租屋網站RentCafe數據，全美公寓平均租金為1740元。這筆每月現金流，加上穩健增值、幾可隨時出售的資產，成為幾乎穩賺不賠的投資。

此外，投資者還能槓桿操作取得優惠貸款，這是超級富豪常用的另一項策略。相較於出售資產並承擔稅單，可透過以住宅作為抵押變現資本。精明的納稅人甚至能抵扣利息支出，在獲取下筆購屋資金的同時享受稅務優惠，並保留原有房產。

3. 高收益儲蓄帳戶

富裕的儲蓄者不會將錢閒置於支票帳戶或一般銀行的儲蓄帳戶，而是善用高收益帳戶。雖有高利息的優勢，但據財經頻道CNBC報導，82%美國人未能做出這項簡單轉換。標準儲蓄帳戶利率極低，遠低於通膨門檻，等於削弱了購買力。

上層階級在需為緊急基金等用途保留現金流動時，轉移至高收益儲蓄帳戶是唯一出路。這類帳戶通常由網路銀行提供，因無額外開支與營運成本，因而能提升存款的利息收益。Experian數據顯示，高收益帳戶平均收益率為1.71%，但不同銀行的利率可達4%甚至更高。

4. 貨幣基金與帳戶

貨幣帳戶是富裕階級常用的工具，其功能介於支票帳戶與儲蓄帳戶之間。此類帳戶提供高於標準儲蓄帳戶的利率，可有效對抗通膨；同時允許一定程度的支取功能，使儲蓄者得以整合兩種帳戶優勢於單一現金儲備中。這是防範通膨並保持資金直接可用的理想方案，但需注意，這類帳戶多會限制用戶每月交易或提款次數。

貨幣基金屬於不同類型的資產。此類共同基金維持每單位1元的基準價值，是富裕者用於投資與現金間過渡的工具。貨幣基金可產生利息，因此成為在資金未積極投入股票或其他資產時，存放於投資帳戶的好選擇。保留部分投資資金作為備用金，能迅速把握獨特價格波動或新股發行等投資機會，無需事先計算需變現哪些資產及可能產生的稅務衝擊。

5. 一般經紀帳戶

對多數富裕人士而言，運用一般經紀帳戶累積儲蓄是管理短期現金的常見方案。需留意的是：持有未滿一年的股票出售時，將按短期資本利得稅率課稅，依收入分級介於10%至37%；而長期持有的股票通常享有更低稅率。因此，上層階級會採取逐步擴充投資組合的策略，並將未滿一年持有期的資產視為不可動用，使帳戶成長速度超過高收益儲蓄帳戶。截至2025年，市場經通膨調整後的年均回報率接近7%。

經紀帳戶提供高度的資產靈活性。儲蓄者可運用此工具，將閒置資金進行積極投資，或配置於穩健的ETF或其他成長型選項。高淨值儲蓄者或可優先選擇對未投資餘額支付利息的帳戶，在不完全犧牲報酬的前提下獲得額外流動性。對於資金較少的投資者，選擇支援零股交易的經紀帳戶能讓人用小錢投資，無需等待累積足夠現金，如Robinhood平台便提供最低1元的交易門檻。

