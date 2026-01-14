8個州調低所得稅率 看看你是否受惠？

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

有些美國人在新的一年開始就收到了自己可能獲得所得稅減免的好消息。

不過，這次的減稅措施並非來自聯邦政府，而是由少數幾個州所推出；根據非營利智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)，共有八個州已於1月1日起降低了所得稅稅率。

專家表示，各州希望能透過增加居民收入來刺激經濟成長，並吸引更多勞動力、企業和投資。

稅務基金會表示，這些減稅措施「顯示各州在繼續推行改革，好來增強自身競爭力，並促進未來數年的持續經濟成長」。

以下為在2026年將低稅率的八個州：

印地安納州：單一稅率(flat rate)從2025年的3%降至2.95%，並將於2027年1月1日進一步降至2.9%；印州在2025年通過立法規定，要從2030年1月1日起，凡逢偶數年，只要達到所得門檻，個人所得稅單一稅率就能以0.05%的幅度逐步降低至2.55%。

肯塔基州：單一稅率從4%降至3.5%。

密西西比州 ：單一稅率從4.4%降至4%，這是密西西比州個人所得稅逐步下調多年計畫中的最後一次調降。

蒙大拿州：最高邊際稅率(marginal rate)從5.9%降至5.65%，並計畫將於2027年進一步降至5.4%。較低的4.7%利率 則維持不變，但會將適用範圍擴大。

內布拉斯加州：最高利率從5.2%降至4.55%，這是逐步降低最高利率計劃的一部分，該計劃旨在到2027年將最高利率降至3.99%。

北卡羅來納州：單一稅率從4.25%降至3.99%，這是個人所得稅稅率削減多年計畫的最後一次稅率調降。

俄亥俄州：對年收入超過2萬6050元的納稅人，單一稅率從3.125%降至 2.75%；低於該收入門檻者則免稅。

奧克拉荷馬州 ：最高稅率從4.75%降至 4.5%，個人所得稅稅級由六個減少到三個。