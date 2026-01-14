我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美國一定要掌握格陵蘭 不然會被中、俄搶走

中國去年貿易順差近1.2兆美元 續創紀錄

8個州調低所得稅率 看看你是否受惠？

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

有些美國人在新的一年開始就收到了自己可能獲得所得稅減免的好消息。

不過，這次的減稅措施並非來自聯邦政府，而是由少數幾個州所推出；根據非營利智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)，共有八個州已於1月1日起降低了所得稅稅率。

專家表示，各州希望能透過增加居民收入來刺激經濟成長，並吸引更多勞動力、企業和投資。

稅務基金會表示，這些減稅措施「顯示各州在繼續推行改革，好來增強自身競爭力，並促進未來數年的持續經濟成長」。

以下為在2026年將低稅率的八個州：

印地安納州：單一稅率(flat rate)從2025年的3%降至2.95%，並將於2027年1月1日進一步降至2.9%；印州在2025年通過立法規定，要從2030年1月1日起，凡逢偶數年，只要達到所得門檻，個人所得稅單一稅率就能以0.05%的幅度逐步降低至2.55%。

肯塔基州：單一稅率從4%降至3.5%。

密西西比州：單一稅率從4.4%降至4%，這是密西西比州個人所得稅逐步下調多年計畫中的最後一次調降。

蒙大拿州：最高邊際稅率(marginal rate)從5.9%降至5.65%，並計畫將於2027年進一步降至5.4%。較低的4.7%利率則維持不變，但會將適用範圍擴大。

內布拉斯加州：最高利率從5.2%降至4.55%，這是逐步降低最高利率計劃的一部分，該計劃旨在到2027年將最高利率降至3.99%。

北卡羅來納州：單一稅率從4.25%降至3.99%，這是個人所得稅稅率削減多年計畫的最後一次稅率調降。

俄亥俄州：對年收入超過2萬6050元的納稅人，單一稅率從3.125%降至 2.75%；低於該收入門檻者則免稅。

奧克拉荷馬州：最高稅率從4.75%降至 4.5%，個人所得稅稅級由六個減少到三個。

利率 密西西比州 奧克拉荷馬州

上一則

搖滾巨星大衛鮑伊童年故居 倫敦明年新景點

延伸閱讀

聚焦生活負擔 霍楚推新政：普及托育、減住宅汽車保費…

聚焦生活負擔 霍楚推新政：普及托育、減住宅汽車保費…
密西西比州歷史性猶太教堂經文遭火損 逮一嫌

密西西比州歷史性猶太教堂經文遭火損 逮一嫌
密西西比州槍擊案6死 犯嫌落網威脅解除

密西西比州槍擊案6死 犯嫌落網威脅解除
新年新制度／5州糧食券禁買汽水糖果 9州降所得稅率

新年新制度／5州糧食券禁買汽水糖果 9州降所得稅率

熱門新聞

民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35
流感。示意圖。Image by Renate Köppel from Pixabay

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

2026-01-07 10:18

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置