史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

編譯周芳苑／即時報導
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。

國家經濟委員會(National Economic Council)主任哈塞特(Kevin Hassett)日前在新聞節目中說，新的一年將會有史上規模最大退稅季，與川普稍早的說法相呼應。

不過專家表示，每個人退稅款、應補繳稅款的增減幅度不一，將與哪些新條款對個人產生影響、以及2025年透過預扣稅或預估稅款繳納多少稅款等因素息息相關。

川普2025年7月簽署的大又美法包含多項稅收改革，這些改革溯及2025年，將影響2026年春季提交的報稅表。

然而，國稅局尚未配合法案更新雇主預扣稅表，換句話說，2025年員工預扣稅款是基於川普減稅政策實施前的應繳稅款計算；非營利智庫稅務基金會(Tax Foundation)政策分析主任沃森(Garrett Watson)研判，2026 年報稅季平均退稅額將較往年大幅增加。

國稅局數據顯示，截至12月26日，2025年報稅季個人平均退稅額3167元，略高於2024年的3138元。

非營利智庫兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)稅務政策主任勞茨(Andrew Lautz)預估，全美數百萬人2026年退稅款增加、或者補稅款額減少，而且一些稅收優惠政策將影響相當多納稅人。

大又美法將2025年標準扣除額提高至單身納稅人1萬5750元、已婚夫婦聯合申報3萬1500元，這一點將影響絕大多數納稅人；先前的單身、已婚夫婦標準扣除額各是1萬5000元和3萬元。

將有更多家庭獲得更多兒童稅收抵免。2025年符合資格的家庭可獲最高兒童稅收抵免額從2000元提高至2200元。

老人抵稅規定也將影響許多人。屆滿65歲人士的6000元新老人稅收抵免政策2025至2028年將對許多人產生影響，個人調整後總收入不超過7萬5000元(夫妻聯合申報15萬元)即可享全額抵免。

另有少數人可享更大幅減稅。

大又美法為少數人增加臨時性稅務優惠，減稅幅度可望增大。這些優惠包括小費和加班費收入扣除、汽車貸款利息扣稅、提高州和地方稅(SALT)扣除額。

勞茨說，退稅額增幅最大的部分源自於SALT扣除額提高。

SALT扣除額從2024年1萬元提高到2025年4萬元，但只有選用逐項列舉扣除才能申請SALT扣除額；全美約90%納稅人未選用逐項列舉扣除。

