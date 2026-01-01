務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

示意圖。Image by Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

從小把修車廠當玩具間的25歲網紅羅莎萊斯（Daimee Rosales）在抖音（TikTok）累積了50萬追隨者，更因專業的汽車維修建議贏得粉絲稱讚。羅莎萊斯的實務經驗使她深諳北美最可靠車款的特性，以及這些車輛長期所需的保養程度；對於不希望頻繁進廠、僅需例行換油與輪胎校正的駕駛，她也直言絕不推薦的車款。

每日郵報報導，在讓羅莎萊斯一夕爆紅的影片中，她先是完成為汽車換油的作業，隨後吊掛在舉升的車輛底部，雙腿反覆抬起，彷彿將修車廠當成個人健身房。她對維持六塊腹肌的執著程度，不亞於修車技藝的精進。

羅莎萊斯多數影片攝於父親在多倫多的修車廠，分享汽車知識時，她總伴隨對嘴假唱及有關修車的幽默調侃。不僅是為製造噱頭，她更向廣泛的年輕族群、尤其是常遭不公對待的女性駕駛普及汽車知識。

打破傳統由男性主導的職業，幫助羅莎萊斯實現成為女性榜樣的心願。為達成成為經驗豐富「黑手」的終極目標，她持續在車庫鑽研，包括將數具精密的日產無段變速箱（CVT）拆解成零件並重新組裝。

這類技能在汽車產業需求旺盛，頂尖技師可因而收入豐厚，但羅莎萊斯堅持公平收費，尤其是女性顧客。她說，車廠常有女性駕駛光顧，但他們絕不會亂敲竹槓，只想專注本業、合理收費。

由於位居北方，羅莎萊斯深諳哪些車款能承受惡劣天氣、鹽漬道路與持續施工的考驗。被問到她絕不推薦的車款時，她斬釘截鐵地點名福特（Ford）、福斯（Volkswagen）與雪佛蘭（Chevy）。

羅莎萊斯的建議，對數百萬美國人來說不是好消息。福特旗下售價4萬至8.5萬元的F-150皮卡常年穩居銷量冠軍寶座；雪佛蘭母公司通用（GM）是美國最受歡迎的汽車製造商，其暢銷車款Silverado皮卡位居全美第二大暢銷車款，而福斯是全球第二大汽車製造商。

羅莎萊斯指出，若追求可靠性，駕駛人應避免選購歐洲豪華車款，僅限入門級與中階車型可考慮。她說，寶馬（BMW）開起來很過癮，但擁有它絕非明智之舉，維修費用高且不夠耐用。

她表示，最不可靠的品牌當屬進口豪華車款，例如捷豹（Jaguar）、奧迪（Audi）、賓士（Mercedes）及荒原路華（Land Rover）。此外，羅莎萊斯說，駕駛人應避免購買電動車 ，因電池更換成本高昂，尤其在寒冷地區的車主動輒便要破費數千元。

相反地，羅莎萊斯高度讚揚豐田 （Toyota）與本田 （Honda）等歷史悠久、口碑良好的車廠，「這些車維修起來超簡單」。

羅莎萊斯的觀點與其他專業技師吻合。七月時，擁有50年修車資歷、YouTube網紅技師基爾默（Scotty Kilmer）曾告誡駕駛人應避開福特與雪佛蘭皮卡；擁有30年經驗的技師喬恩·林（Jon Ling）雖給予雪佛蘭皮卡較高評價，但其建議與基爾默無二致。

但羅莎萊斯指出，對於已擁有這些車款的駕駛，許多人僅因疏於基本保養，便要面臨昂貴的引擎與變速箱維修。她說，許多人、尤其是女性，未能定期更換機油，這雖是簡單的保養，卻影響深遠；長期下來，可能導致變速箱或引擎出現重大問題。她建議車主遵循標準的5000英里定期保養原則。

羅莎萊斯指出，轎車與休旅車的換油費用應控制在70至90元區間，若帳單金額更高，可能表示維修廠超額收費。但皮卡車主需做好支付更高費用的心理準備，她說，對V8引擎車輛來說，120元的換油費用屬合理價格。