我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州2國民兵白宮附近遭槍擊重傷 阿富汗男孤狼作案

延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯

節日購物開銷大 抖音網友分享5省錢招數

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Iris,Helen,silvy from Pixabay
示意圖。Image by Iris,Helen,silvy from Pixabay

關稅推高許多商品價格，加上就業市場前景不明，使許多人在節日季期間格外關注相關費用的開銷。理財網站GO Banking Rates指出，儘管容易沉浸於聖誕氛圍，但不代表必須超支預算；社群媒體有時會激發消費慾望，但許多貼文也分享節省開支的招數。以下是5個來自抖音（TikTok）網友建議的妙招，有助控制節日消費。

1. 適可而止

儘管可愛的節日商品與折扣令人心動，但最根本的省錢策略就是避免購買非必需品。正如一位網友所分享，許多節日商品本質上是「垃圾」，遲早會被丟棄，不值得浪費金錢。

不妨提醒自己現有物品已足夠。先檢視家中存貨，車庫、衣櫥往往藏有足夠的裝飾品若真需添購，先詢問親友，他們很可能樂於處理多年積累的物品。

2. 善用二手商店折扣日

購買二手禮物與節日裝飾雖比新品便宜，累積起來仍是不小花費。網友建議的省錢策略是，熟悉當地二手商店並追蹤其社群媒體，便能掌握商店大幅折扣的日子，例如特定顏色標籤日，該類商品便會大幅降價。

但切勿因折扣而購買非必需品，但若確有購物需求，選擇性地在折扣日採購能省下不少開銷，如舊貨店在出清庫存時也常大幅降價。

3. 選購好市多套裝禮品

想尋找相對輕鬆又實惠的禮物，不妨考慮在好市多囤貨。除了節日主題食品，還能找到25元以下的禮物，例如網友在抖音分享的美容組。

好市多通常將加價控制在進貨成本的14-15%，讓購物者確信能買得實惠；不過，仍需避免為不必要的節日禮物或裝飾品花錢。

4. 運用信封預算法

將儲蓄按用途分裝於不同信封的理財法，是頗受歡迎的預算管理技巧。這同樣可用於預留節日消費上，即使今年來不及實施，但隨時能為2026年提早儲蓄。

將資金封存信封中，更能降低臨時動用款項的衝動，等真正需要採購節日用品時再動用。

5. 開設聖誕儲蓄帳戶

類似信封法的概念，可開設名為「聖誕儲蓄」或「節慶儲蓄」的獨立銀行帳戶。網友分享說，這是傳統策略，在聖誕節後開設儲蓄帳戶，每周存入小額資金直至下個節日季。

過程中可能出現暫停存錢的時候，讓實際儲蓄未必達到52周，但即使以每周存5元計算，持續40周仍能累積額外的200元用於購物或贈禮。

好市多 社群媒體 抖音

上一則

香港宏福苑大火駭人 1張圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

延伸閱讀

歐洲議會通過決議 建議制定使用社群媒體年齡限制

歐洲議會通過決議 建議制定使用社群媒體年齡限制
火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多
好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加

好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加
網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國

網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國

熱門新聞

網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停
紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷