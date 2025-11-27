節日購物開銷大 抖音網友分享5省錢招數

示意圖。Image by Iris,Helen,silvy from Pixabay

關稅推高許多商品價格，加上就業市場前景不明，使許多人在節日季期間格外關注相關費用的開銷。理財網站GO Banking Rates指出，儘管容易沉浸於聖誕氛圍，但不代表必須超支預算；社群媒體 有時會激發消費慾望，但許多貼文也分享節省開支的招數。以下是5個來自抖音 （TikTok）網友建議的妙招，有助控制節日消費。

1. 適可而止

儘管可愛的節日商品與折扣令人心動，但最根本的省錢策略就是避免購買非必需品。正如一位網友所分享，許多節日商品本質上是「垃圾」，遲早會被丟棄，不值得浪費金錢。

不妨提醒自己現有物品已足夠。先檢視家中存貨，車庫、衣櫥往往藏有足夠的裝飾品若真需添購，先詢問親友，他們很可能樂於處理多年積累的物品。

2. 善用二手商店折扣日

購買二手禮物與節日裝飾雖比新品便宜，累積起來仍是不小花費。網友建議的省錢策略是，熟悉當地二手商店並追蹤其社群媒體，便能掌握商店大幅折扣的日子，例如特定顏色標籤日，該類商品便會大幅降價。

但切勿因折扣而購買非必需品，但若確有購物需求，選擇性地在折扣日採購能省下不少開銷，如舊貨店在出清庫存時也常大幅降價。

3. 選購好市多 套裝禮品

想尋找相對輕鬆又實惠的禮物，不妨考慮在好市多囤貨。除了節日主題食品，還能找到25元以下的禮物，例如網友在抖音分享的美容組。

好市多通常將加價控制在進貨成本的14-15%，讓購物者確信能買得實惠；不過，仍需避免為不必要的節日禮物或裝飾品花錢。

4. 運用信封預算法

將儲蓄按用途分裝於不同信封的理財法，是頗受歡迎的預算管理技巧。這同樣可用於預留節日消費上，即使今年來不及實施，但隨時能為2026年提早儲蓄。

將資金封存信封中，更能降低臨時動用款項的衝動，等真正需要採購節日用品時再動用。

5. 開設聖誕儲蓄帳戶

類似信封法的概念，可開設名為「聖誕儲蓄」或「節慶儲蓄」的獨立銀行帳戶。網友分享說，這是傳統策略，在聖誕節後開設儲蓄帳戶，每周存入小額資金直至下個節日季。

過程中可能出現暫停存錢的時候，讓實際儲蓄未必達到52周，但即使以每周存5元計算，持續40周仍能累積額外的200元用於購物或贈禮。