我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

打算明年退休？有這3跡象最好再等等

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

歲末時刻，許多人正準備告別2025年、迎接2026年的到來；對正計劃結束職業生涯者來說，對新年或許格外期待。今日美國（USA Today）報導，退休決策十分重要，選擇適當時機結束職業生涯更是關鍵，但若有以下3跡象，表明2026年退休未必是最佳選擇，至少應再工作一年後再做這項重大轉變。

1. 對儲蓄狀況還不滿意

沒有一個「神奇」數字能保證退休資金充足，但一般而言，若估計年度所需預算，扣除社安金後，將差額乘以25，便能大致判斷儲蓄是否足夠。

假設認為每年需6萬元才能舒適退休，而社安全金每年可支付2萬4千元，剩餘的3萬6千元需要從401(k)退休金計畫或個人退休帳戶（IRA）中取得。若至少儲蓄了90萬元，就萬無一失；若未達標，則面臨資金缺口。

進行這項估算並檢視儲蓄狀況，若退休儲蓄不足，可考慮至少延後一年退休。若距離目標差距甚遠，多存一兩年可能收效不大，但延長工作時間可延後申領社安金，日後每月獲得更高給付，是彌補退休儲蓄不足的絕佳方式。

2. 即將符合聯邦醫療保險資格但時候未到

醫療支出可能成為退休後的主要開銷，尤其當因尚未符合聯邦醫療保險（Medicare）資格而需自行購買保險時；聯邦醫療保險通常65歲起適用，若將在2026年滿64歲，雖已接近資格門檻但仍存在時間差。

此時可考慮透過COBRA法案延續職場保險，或自行購買健保市場保險方案。但這類方案費用高昂，可能被迫需提早動用儲蓄。

聯邦醫療保險非免費，仍需負擔保費、自付額及共同支付等費用；相較於自付醫療開支，可能會發現反而更為省錢。

3. 尚未規劃退休生活

雖然享受自由支配時間、無需被工作綁住的想法很吸引人，但過多的閒暇時光未必是件好事；在制定明確的日常規劃前，最好暫緩退休決定。

若目前尚未構思出具體藍圖，不妨再工作一年來探索各種可能。當辭去正職後，現有的副業若能帶來樂趣，或許能發展成更大規模的事業；亦或可能在一年內結識志趣相投夥伴，共同鑽研共同的興趣。

聯邦醫療保險 退休金 社安金

上一則

可口可樂悄悄推出節日限定口味 顧客：差別在哪

下一則

航班取消延誤事件頻傳 如何善用信用卡旅遊保險

延伸閱讀

富康醫療(VNS Health)居家綜合照顧 意味著更少的壓力和更多的支持

富康醫療(VNS Health)居家綜合照顧 意味著更少的壓力和更多的支持
理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等

理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等
理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税
年近50歲沒有任何退休儲蓄？幾個簡單方法幫助扭轉局勢

年近50歲沒有任何退休儲蓄？幾個簡單方法幫助扭轉局勢

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
示意圖。（新華社）

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

2025-11-07 13:31
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
在美國生活多年的華人分享帶著妻孩返回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

2025-11-08 19:35
傑尼亞（Zegna）logo。路透

千元奢華懶人鞋 為何讓科技富豪、男星都願埋單？

2025-11-06 11:28

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業