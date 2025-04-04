跌破眼鏡？今年房市十大熱點一半在中西部郊區

2025年最熱門的十大房地產市場竟然有一半是在中西部郊區。示意圖。美聯社

2025年最熱門的十大房地產市場竟然有一半是在中西部郊區。

每日郵報報導，芝加哥 、堪薩斯市與底特律等城市因與美國其他地區相比房價 相對較低，因此近年來熱度上升，導致這些城市的房價不斷攀高。

雷德芬（Redfin）房地產公司經濟學家戴露·費爾韋瑟（Daryl Fairweather）表示，許多買家在中西部受歡迎的城市被擠出市場後，現在將搜索範圍擴大到郊區；這些地區往往只需15-20分鐘車程即可抵達市中心，對上班族來說是合理的通勤時間，且購物、就讀名校和休閒娛樂都很方便。

在十大房市熱區中，每個地區的銷售速度都比一年前快，買家之間的競價，讓許多房屋成交價高出原本掛牌價；其中一個原因是需求多於供給，許多中西部城鎮的房源都較一年前減少。雷德芬的報告指出，這意味有更多的眼球緊盯著推出的房源。

費爾韋瑟說，競價在這些地區很常見，尤其是價格合理、可立即入住、地段理想、鄰近水岸、學區 好的房屋。這些新興的郊區熱點，由於價格合理、工作機會多，且生活設施完善，因此受到買家青睞，競價也十分激烈。

費爾韋瑟表示，這項排名讓他們了解到2025年房市的走向，越來越多人希望在市區的便利性與郊區的舒適性間取得平衡；能夠同時提供這兩種條件的地方，需求將持續激增。

前十大最熱門市場包括中西部的多個郊區，其中密西根州的詹尼森（Jenison）距大急流城（Grand Rapids）不遠，該區的中位銷售價為35.65萬元；在買家紛紛出價後，售出的房屋中幾乎每四件就有一件超過要價。

當地雷德芬經紀人克莉絲汀·科克爾（Christine Kooiker）表示，詹尼森距大急流城市中心僅15分鐘車程，可觀賞球賽或表演，但這裡卻有近乎鄉村的環境，有許多綠地可供活動與成長。詹尼森距芝加哥與底特律也僅兩個半小時車程。

伊利諾州其他需求旺盛的地區是坎普頓希爾斯（Campton Hills）與聖查爾斯（St. Charles），當地房屋中位價為61.5萬元，目前為止，36%上市房屋已超過要價售出。坎普頓希爾斯是芝加哥以西50英里的郊區，聖查爾斯距離這裡只有十幾分鐘路程，有許多餐廳和娛樂選擇。

威斯康辛州的富蘭克林 (Franklin) 也上了人熱門銷售榜單，中位數房價為39.25 萬元，當地鄰近密爾瓦基（Milwaukee），短距離內就有許多購物中心、餐廳，以及高品質的運動設施。

經紀人班·安柏屈（Ben Ambroch）說，對於每月有幾天需前往密爾瓦基或芝加哥上班的通勤族而言，是個非常吸引人的地點。

在堪薩斯州，普雷里村 (Prairie Village) 和米申希爾斯 (Mission Hills) 的房屋需求量頗大，待售房屋中位價為47.65萬元。在所有上市的房屋中，近一半成交價高於要價。

普雷里村和米申希爾斯都位於堪薩斯市以南15分鐘車程，這些綠樹成蔭的社區中，米申希爾斯有些房屋售價超過千萬，而普雷里村有些房屋的售價則為40萬元。當地經紀人喬·查維茲（Jo Chavez）表示，在這個郵遞區號中，如果能買到40萬元的房屋，就算是撿到便宜了。

明尼蘇達州的萊克維爾（Lakeville）因學區優異、美麗的湖泊以及通往明尼亞波里斯的便捷交通而上榜。當地經紀人尹凱莉（Kelly Yoon）說，萊克維爾需求高而供給不足，因此競爭十分激烈，約有7成賣家獲得多個出價，有些甚至高出要價5萬元以上。

雖然最熱門的地區有五個在中西部，但另一半則是分散的，紐約市布魯克林的展望公園 (Prospect Park) 和克林頓丘 (Clinton Hill) 居於榜首，名列第一。兩個社區的房屋銷售量比一年前均激增105%。

紐約經紀人伊恩·魯賓斯坦（Ian Rubinstein）指出，新冠疫情期間，上班族希望離開擁擠的城市，選擇在紐約北部或其他地方購屋或租屋；現在許多公司要求員工每周至少有二至三天到辦公室，所以人們又回來了。在他看來，布魯克林甚至比曼哈頓更受歡迎。

其他上榜的地區還有紐約州羅徹斯特（Rochester）附近的費爾波特（Fairport）、舊金山附近的Polk Gulch和俄羅斯山（Russian Hill）、紐約史泰登島的Great Kills，以及華盛頓特區附近的馬里蘭州鮑伊（Bowie）。