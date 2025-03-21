年薪4萬女教師99元創業 寫作輔導與教材年賺190萬

示意圖。Image by fotografierende from Pixabay

年薪4萬小學女教師麗莎柯倫（Lisa Collum）拿出存款僅剩的99元創業，編寫四、五年級程度的「麗莎柯倫高分寫作」輔導教材，五年內就賣出好幾百本，隨後成立「高分寫作」公司任執行長，如今成為年賺190萬的教育事業。

這家公司位於佛州 棕梠灘花園市，41歲的執行長帶領六名全職和10名半職員工編寫高中以下寫作教材，同時提供寫作輔導，客戶遍布全美50州，學生老師都有。

激發她編寫作文課輔助教材的是她教的四年級生，很多母語還不是英語，要讓他們通過寫作測驗，真得想方設法。她課餘編寫輔助教材的收入，讓她2015年決定乾脆全職從事補教業。同年，她用公司的錢，買下湖泊公園市的非營利私立海岸初高中。

她說，一開始，有位校長說要買她編寫的教材，她笑著回答：「我可不是做生意的料，不能把我寫的東西賣掉。」

20幾歲開始教書的柯倫，為了幫助學生通過州政府規定的寫作考試，第一年就教學生如何下提綱，從導言、本文到結論，如何逐段轉折，等等。第一學期，她班上的學生就有95%考試及格，比前一年38%好太多了。接下來兩年，及格率更升到100%。

佛州教育廳不信有老師如此高明，還到校調查了兩次。柯倫最後成為校區內的「寫作專家」，2011年第三個孩子出生後，轉任線上教師，轉任第三天，就碰到想買她教材的校長。她只收他75元講義夾和紙裝費。口碑傳開後，她於2016年將教材數位化。

現在，「高分寫作」教材與教學輔導依程度和服務多寡，每份售價125元到625元不等。

她公司初期的服務對象是靠政府補助的低收入 子弟學校。2022年，加州 教師佛蘭媞（Tina Volanti）從YouTube發現這套教材，認為有助病疫期間減課的學生追上，校長也准她用柯倫的教材教學，結果學生的寫作成績大進。

不過，等到資優班學校也採用這個教材後，批評之聲隨而響起--依格式寫作，只能教學生如何應付考試，無法教學生創意寫作。其實，柯倫說，課程尾聲有談到創意寫作的技巧。