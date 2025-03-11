更多女性選擇創業 調查：原因與金錢無關

一項新的調查顯示，女性小型企業家比朝九晚五的女性上班族更有成就感。Image by helpsg from Pixabay

一項新的調查顯示，女性小型企業家比朝九晚五的女性上班族更有成就感。

紐約郵報報導，這項針對擁有小型企業的500位女性和500位具創業抱負的女性所做的調查發現，職業上的成就感，也會滲入個人生活中。

91%女性企業家在職業生涯中感到充實，相較之下，非企業家女性中，只有55%感到充實。

進一步看，雖然78%具創業抱負者在個人生活中感到充實，但對已開始經營企業者來說，此一數字躍升至87%。

所有受訪者中80%預期，在未來10年，會有更多女性成為企業的掌舵者。事實上，58%的現有企業擁有者是在過去六年內開業，89%具創業抱負者計畫在未來五年內開業。

在這六年間，企業擁有者發現她們比以前更快樂 (58%)、更自信 (54%) 和更有能力 (54%)。

該調查是由市調公司Talker Research代表教育機構Kiddie Academy進行，目的在透過受訪者的親身經驗，揭示人生中的高低起伏。

近三分之二 (62%) 之所以成為企業家，是因為希望生活更自由，尤其是42%家中有未滿18歲的孩子。

在成為小型企業主之前，僅51%認為在時間安排上有追求熱情或請假的自由；在創業後，幾乎所有的人 (93%) 都找到了想要的自由。其他主要原因包括想要為後代創造更美好的世界 (26%) 或在其他工作中陷入瓶頸 (23%)。這些反映出許多有志創業女性正在奮鬥的原因。

想要自己當老闆 (64%) 和需要更彈性的時間安排 (38%) 是兩大主要因素，其次是需要更多工作與生活平衡 (35%) 和希望為子孫留下財富 (30%)。

然而，這一切並非沒有挑戰。如果能對經營環境有更深入瞭解 (30%)，並得到其他小型企業主 (26%) 以及家人朋友 (25%) 的支持，他們認為在成為經營者前會有更好的準備；此外，53%企業主表示，額外的資金或支援會讓她們為未來做好更充分的準備。

有志創業者需要克服的其他關鍵障礙包括建立客戶（47%）、讓外界知道她們企業的存在（37%）、如何處理不可預見的挑戰（33%），甚至是在社群媒體 或網路打出知名度（29%）。

除了成就感與挑戰之外，調查還詢問企業擁有者工作中最充實的部分是什麼；對某些人來說，這種滿足感的深層意義不僅是工作時間的長短。一位受訪者表示，能夠照顧家人並與他們共度美好時光是最令人滿足的部分；另一位則表示，知道可以在離開後為孩子們留下一些東西。

Kiddie Academy執行副總裁蘇珊·懷斯（Susan Wise）表示，投身創業的女性最希望獲得的兩項好處是對自己的工作更有熱情 (55%)，以及在工作中找到更多成就感 (49%)。