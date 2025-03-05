比父母會賺？「千禧世代」掙得快花得多

1981年到1996年出生的「千禧世代」（Millennials）過去十年的財務表現很好。美聯社

今日美國（USA Today）報導，最近出爐的研究顯示，1981年到1996年出生的「千禧世代」（Millennials）過去十年的財務表現很好，財富累積速度已經超過X世代（Generation X）和嬰兒潮世代（Baby Boomer）。

自由派智庫（Center for American Progress，CAP）2024年的報告指出，在2019年底到2023年底之間，40 歲以下美國人的平均財富增加了49%，經通貨膨脹 調整後的平均淨值為25.9萬美元。這個群體包括千禧世代和最年長的 Z世代（Generation Z），其中千禧世代本身的財富在這些年間翻了一倍。

相比之下，40至54 歲美國人的財富在2019年至2023年間減少了7%，這個群體以 X 世代為主；55 至 69 歲美國人的財富則增加了 4%，他們大多是嬰兒潮世代。

金融服務公司Empower的2025年的報告也發現，千禧世代的財富在2024年增加了13%，比前幾代人的增幅都大得多。

最富的一代？

根據個人理財網站LendingTree的分析，千禧世代現在比他們的上一輩年輕時更富有，身價中位數在2022年為84,941美元，而根據通貨膨脹調整，X世代當年同年齡時的身價中位數為78,333美元，嬰兒潮世代則為 58,101 美元。

千禧世代和Z世代的成年人在2020年代全面累積財富，CAP分析發現，從2019年底到2023年底，40 歲以下家庭的平均持有房產價值增加了22,000美元，包括銀行存款在內的流動資產增加了9,000美元，其他金融資產（包括股票和共同基金）增加了31,000美元。

分析師威勒（Christian Weller）表示，千禧世代在每一個類別都比上一代成長得更快，財富累積過程像是「灰姑娘童話」。

千禧世代的財政狀況多年來一直萎靡不振，就在五年前，身價還遠遠落後於上一代。

根據美聯儲的數據，截至2019年年中，千禧世代的財富總額約為4萬億美元，而X世代的財富總額為25萬億美元，嬰兒潮世代為59萬億美元。然而，到2024年第三季度，千禧世代的財富已然翻倍，達到 16 萬億美元，比前兩代人要快得多。

從經濟大衰退後的復甦

千禧世代在2020年代的財富增長速度比年長的美國人更快，其中一個重要原因是他們在這十年開始時的財富要少得多，財富的增加也與他們成年時所經歷的經濟週期有很大關係。

許多千禧世代的人都是在2000年代末經濟大衰退的淒涼時期開始嘗試創業的，當時的房屋價值暴跌、失業率飆升，因此千禧世代在經濟大衰退時的處境很糟，但有些老一輩人的處境更糟。

經濟衰退時，最年老的X世代和最年輕的嬰兒潮世代正值賺錢的黃金時期，也就是30到50歲，而走出大衰退後，1960年代初出生的嬰兒潮世代財富比上一代更少，研究顯示，這群人時至今日在退休 財富方面仍然落後。

由於千禧世代在經濟大衰退時比較年輕，他們後續受到的損害相對較小，並且有更多時間從衰退中復甦。

貧富差距大

然而，千禧世代的財富熱潮並不是一個夢幻的成功故事，根據非營利性債務諮詢機構 Money Management International（MMI）的資料顯示，千禧世代中越來越多的人轉向債務整合。

千禧世代佔MMI新顧客的43%，平均背負30,000美元的無擔保債務，其中包括信用卡 債。

美聯儲的數據顯示，30多歲的人現在背負的債務比幾年前更多，且在5年內快速積累負債，從3兆的總負債增長到4兆。

不只如此，千禧世代在購買房產上也遇到更多困難。

根據理財網站The Motley Fool在2024年的統計，僅有一半左右的千禧世代擁有房產，且由於房屋價格不斷上漲，千禧世代比上一代花了更長的時間才達到這個門檻，許多人錯過了累積房產財富的機會。

分析師表示，年紀較大的千禧世代在房價飆升之前就進入房地產市場，可能是整體淨值成長的主要動力，而千禧世代近70%的財富都集中在前10%的手上，使他們成為美國貧富差距最大的一代。