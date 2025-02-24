男子生前痛恨銀行 逝後妻發現家中四處塞了大筆現金

一位女士表示，父親去世後，母親在家裡四處找到塞藏的3萬2000元現金，請教該怎麼處理才好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@eona Swift）

一名女士去函稅務理財網站表示，自己父親最近去世，母親在家中找到四處塞放的3萬5000美元現金，原因是她父親生長於大蕭條 時期，對銀行留有很惡劣印象，問該如何處理那些錢才好。專家表示有定存、買公債等保守方式，那麼多現在塞在家裡容易遺失、失竊，又不孳息，並不適宜。

「MarketWatch.com」網站報導，這位女士的亡父不信任銀行是可以理解的。他在大蕭條時代目睹、經歷飢餓及貧窮；之後2007到2009年全球金融危機掀起的金融海嘯，差一點也引發相同的慘況。創傷經驗可以一生揮之不散，以多種方式影響到人的一生。

搬家公司Wayforth表示，他們曾遇種種最不可能的藏錢地點，這麼多年搬家經驗中發現有人把現金以種種方式塞藏：存入防水箱投入馬桶水槽、塞冰櫃、食物槽、書本頁扉、木質樓板底下、手提箱裡、衣物口袋、抽屜、埋在後院、擱在生日賀卡或教堂來函的信封裡。

存放那麼多現金在家裡，可能衍生許多麻煩。除了可能忘了藏錢地點、被侵入偷走、因火災而喪失，錢還無法生利息。

據芝加哥大學NORC公共事務研究中心研究指出，年紀較長的美國人往往對金融體系，比起年輕一輩更沒信心。

理財專家指出，這位女士要協助母親處理亡父塞藏的現金，第一步是把錢存進銀行；第二步找定存或其他高收益的儲蓄帳戶存進去，目前利率還可以到4.5%。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)近日在國會作證指出，2025年不急著降息。另外，還有很多方式可以協助母親學懂更多有關投資 及理財，讓她專注於未來。