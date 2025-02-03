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這5種增建空間 最能讓房屋提升價值

編譯周靜芝 / 即時報導
在擁有夢想的家幾年之後，隨著成員的增加，可能會需要有更多的空間。示意圖。Image by Đỗ Huy Hoàng from Pexels
在擁有夢想的家幾年之後，隨著成員的增加，可能會需要有更多的空間。示意圖。Image by Đỗ Huy Hoàng from Pexels

在擁有夢想的家幾年之後，隨著成員的增加，可能會需要有更多的空間。家居生活網站House Beautiful指出，無論只是多一間臥室、起居空間，或是一個完整的套房，都有可能在房屋格局與預算內找到合適的加建設施；此外，如果決定出售房屋，加建也是值得的投資，可提升房屋價值。以下是值得考慮的5種房屋加建方式與預算：

1. 房間加建：預算1萬至5萬元以上

包括在現有格局增建一個新房間或擴充現有房間，例如在一樓加建書房或客房，或者將廚房擴大幾英尺，增加早餐區。這種類型的加建很適合只需一點額外空間的屋主，且也有足夠的空間來加建。

2. 陽光房：預算5千至8萬元以上

陽光房是個多用途、充滿光線的空間，可將自然景色帶入，又不致暴露在戶外。這類房間通常有大面積的窗戶，如果隔熱措施得宜，可全年使用。為家中增添陽光房最符合成本效益的方法之一，就是在現有陽台上搭建，但結構必須足以支撐。

3. 車庫改建：預算6千至3萬元以上

如果有個很少用來停車的車庫，可考慮將它改裝成適合需求的空間。車庫通常會被改裝成健身房、遊戲室或工作室，但如適當地隔熱，並取得許可證，甚至可以將它改裝成套房。車庫改裝的最大優點在於不會改變住宅格局，因此成本較低；此外，裝潢時不會干擾日常生活。

4. 車庫上方加建：預算1萬至4萬元以上

在車庫上方加建，不會增加房屋的整體佔地面積；如果當地法規允許的話，這個空間可以用來做客房、家庭辦公室，甚至出租。要注意的是，車庫的隔熱效果通常不佳，上方的房間需在四周加裝良好的隔熱裝置。

5. 裝潢地下室：預算4千至7.5萬元以上

如果已有一個地下室，但尚未裝潢，將這個空間改造成可居住，是大幅提升房屋價值的方法之一，且通常也能在預算內完成。透過鋪地板、粉刷牆壁與裝飾天花板，將空間變成遊戲室、家庭劇院或家庭辦公室；若要當臥室，便需有一扇外門或窗戶。

預算 投資

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