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報稅季起跑 掌握報稅、節稅幾項關鍵變化

編譯陳韻涵／即時報導
1040個人所得稅申報表，今年報稅季節27日開始。(美聯社)
1040個人所得稅申報表，今年報稅季節27日開始。(美聯社)

報稅季1月27日正式開跑，提交稅表的時間大致與去年相同，但要掌握幾項報稅和節稅的關鍵轉變。

每日郵報(Daily Mail)報導，對大多數納稅人而言，2024年的稅收將於4月15日繳納；受野火災情影響，住在洛杉磯的納稅人可延至10月15日繳稅並獲得減免。

國稅局(IRS)預期，報稅截止日前將收到逾1億4000萬名納稅人的申報退稅表格，2024年平均退款3138元。

納稅人若無法在4月15日前繳稅，可申請展延六個月，前提是此前未欠稅。

2024年曾上網拍賣商品或購買電動車的納稅人，要注意可能容易犯下的潛在錯誤。

此外，國稅局2024年報稅季在12個州試辦「直接申報」(Direct File)免費網路報稅服務，當時可使用這項服務的地區為亞利桑納州、加州、佛羅里達州、麻州、內華達州、新罕布夏州、紐約州、南達科他州、田納西州、德州、華盛頓州，以及懷俄明州。

今年，「直接申報」免費網路報稅服務擴大到25個州實施，估計超過3000萬人符合條件；此次新增的地區依序為阿拉斯加州、康乃狄克州、愛達荷州、伊利諾州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、新澤西州、新墨西哥州、北卡羅來納州、俄勒岡州、賓州，以及威斯康辛州。

有線電視新聞網(CNN)報導，國稅局與部分稅務準備軟體公司合作，後者免費提供符合資格的對象申報，這些人的調整後總收入(adjusted gross income)通常少於8萬4000元。

國稅局表示，每位納稅人平均花費13個小時準備和提交稅表，相關費用則為290元。

今年報稅季，若曾使用第三方付款應用程式，包含Cash App、PayPal或Venmo等交易超過5000元，則可能收到1099-K稅表；過去在eBay、Etsy和Airbnb等線上平台的收入報稅門檻為2萬元，這表示將有數百萬人收到此表。

CNN報導，即便合併交易金額低於5000元，部分納稅人仍可能收到1099-K稅表，尤其是馬里蘭州、麻州、佛蒙特州和維吉尼亞州的居民，前述州的門檻為600元。

電動車車主注意，若在2024年購入電動車時獲得7500元的稅收抵免，也要列在稅表上。

華爾街日報(WSJ)報導，若經查證發現納稅人的收入超過稅收抵免的標準，抵稅資格將取消。

報稅 稅表 國稅局

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