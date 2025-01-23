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2024年她立下「絕不購買」清單 一整年還掉3.4萬元卡債

編譯潘勛／即時報導
制定好不買清單，可以助人戒除不良的花錢習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@picjumbo.com）
制定好不買清單，可以助人戒除不良的花錢習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自[email protected]

近來社交媒體界吹起2025年「絕不購買」(no buy)風潮，鼓勵大家除生活基本用品以外，要學習節儉、存錢。35歲網紅艾莉莎‧柏曼(Elysia Berman)從2024年開始就奉行「絕不購買」清單，她證實一年下來，幫自己還了3萬4000美元的卡債，準備今年繼續堅持下去，預計6月能還完卡債，然後開始存錢。

今日美國報(USA Today)報導，柏曼今年列出不買清單的有：新衣飾、美容產品、香水、珠寶、科技產品、書本及家居裝飾品。另外，她許願一個月只點外賣一次，表定排好的普拉提(Pilates)運動課程能不用取消。

柏曼談到存錢還債時，認為連貫一致最重要。2024年初她開始還卡債時，一次只還1000元左右，少到就像是「滴水入大海」，但現在無債的人生已在眼前不遠，成功掌控債務讓她很有成就感。

計畫「絕不購買」清單，倒不必立下非得省下幾萬元的高遠目標。其他網紅各自有各人的挑戰。TikTok上的瑞秋‧霍茲沃斯(Rachel Holdsworth)設的清單是減少挑染頭髮、剪髮、染指甲、星巴克、不買新的飲水用具如馬克杯及水瓶、新的化妝品及護髮產品、家飾品及食品外送如Uber Eats及DoorDash。

28歲的霍茲沃斯表示，她跟先生早就想好替2025年創設更嚴格的預算，當她研究清楚如何制定不買清單時，覺得今年的挑戰難度很正確。回想她2024年非必需品的支出，她為自己亂花的錢真是「嚇到了」。

霍茲沃斯分析整個2024年她花多少錢在「不買」類別，然後估計自己扣除那些採買之後，今年可以節省約5000元。她覺得不做頭髮及指甲美容很簡單，「但要減少食品外賣服務最困難。」

密蘇里州立大學商學院副院長瓊斯(Jeffrey Jones)表示，想嘗試新的理財潮流，適中是成敗關鍵。初次嘗試的人可能打算砍掉大量不必要的開銷，結果反而在別的方面花得更多；例如有人打算戒掉每天早晨買一杯咖啡，結果取而代之的是買更貴的能量飲。

自稱「財力永續專家」的卡拉‧裴瑞茲(Kara Pérez)表示，初試省錢計畫的人，一開始要釐清自己生活方式的價值，才能更懂得在哪些方面省錢。她愛健行、騎單車、露營、泛舟，理解自我可讓理財更有方向，把錢花在刀口上，就能遠離無意義的花費。

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