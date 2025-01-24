退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

示意圖。Image by RDNE Stock project from Pexels

你花了一輩子時間收集的美麗物品，以及透過旅行、活動和家庭；當你在清理雜物斷捨離時，你心中一定認為，家裡會有親友想要接手這些可愛的東西。但他們真的會想要嗎？說實話，你的親友可能並不想要這些財產。

當在斷捨離時，我們得停止用「以防萬一」當藉口，來把東西留下來，這不僅是因為你所愛之人沒有可用的空間，同時還是因為他們可能根本不想要這些東西。

維吉尼亞州 Richmond房地產 經紀人布朗(Liz Brown)，就經常得在客戶斷捨離過程中，通知他們這個令人難過的事實。她在Instagram上分享指出，她最常聽到的問題是：「那瓷器怎麼辦？」而她的答案雖然讓人心碎，但事實是，你的家庭成員大概不想要那些，放不進洗碗機的東西。

當你意識到自己沒有地方放這些正式場合用的大型瓷器貴時，你就也得為其他人可能也不想要的情況，做好計劃。這也適用於一些水晶、小和其他收藏品。當然，你無需丟掉所以你喜歡的東西，妳可以參考以下的一些斷捨離小技巧，來幫助縮小空間，減少雜物進入你生活。

當你要搬家，或退休搬到較小的房子時，你需要做的第一件事就是決定保留什麼。Downsizing Diva的聯合創始人辛恩(Karen Shinn)告訴「商業內幕」(Business Insider)：「妳得先找出會讓你房子成為一個家的東西。」這包括了掛牆藝術品和其他你喜歡觀看的物品。

當你搬家時，這些物品會讓新的空間令人感到舒適。同時，你也得需要將最具情感色彩的物品放在一邊；當你開始斷捨離時，把最破舊的東西先除理掉，勁量不要為子孫後代存留太多東西，且別堅持要其他人拿走你的東西。

「當個大方的贈與者，」辛恩建議她的客戶，「別問東西去哪裡。」雖然這些物品曾經對你來說很珍貴，但它們的新主人卻可能不想永遠保留他，而這也沒關係。

東西送出後，你就可來看一些其他選擇，像是售出較昂貴的財產，聘請房地產公司或在清理後，進行車庫拍賣。把東西捐贈給符合你價值觀的慈善機構，也是一個不錯的選擇。

如果你仍有很多東西無法捐贈，專門的清理公司可以幫助您分類和處理這些事情。斷捨離需要一些計劃和協調，但你確實是可以找到一種方法，來放棄所有你不再需要和你的家人不想要的物品。