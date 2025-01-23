專家：未來5年 這7州房市表現恐最糟

加州。Image by chynsiah from Pixabay

購屋需考慮諸多因素，評估生活成本、犯罪率、氣候變化、當地問題與房地產 稅等，有助節省開支。理財網站GO Banking Rates指出，無論是正在存錢、等待房貸利率下降，還是計畫在未來幾年遷居他處，研究房地產市場都能成為日後做決定的助力。

佳士得國際房地產公司總監查利（Yawar Charlie）表示，雖然沒有人能有十足把握預測市場，但從目前所見的趨勢可提供一些有價值的線索。以下是房地產專家分享在未來五年應避免在哪些州購屋以及原因。

加州

風景迷人、充滿文化活力以及宜人的氣候，讓許多人蜂擁至加州，但負擔能力卻是個問題。查利表示，不僅是生活成本高，還要面對野火與乾旱，這會使購屋更具挑戰、也更昂貴；此外，灣區等科技公司群集的城市，已將房價推升至天文數字，迫使許多人遷往價格更合理的州。

房地產經紀人史金格（Rachel Stringer）說，需求持續超過供給，讓庫存大幅緊縮；加上薪資成長緩慢，長期來說，負擔能力是個隱憂。

佛羅里達州

對於退休人士而言，佛羅里達州是陽光明媚的天堂，但一場颶風就會讓一切很快變為噩夢。

史金格表示，佛州的地理位置使其極易受到颶風與氣候變遷導致海平面上升的影響，需嚴肅的考量的包括重建成本、和因災害而中斷、攀升的保險費；一旦濱海的房屋因海平面上升而無法居住，價格將暴跌。

伊利諾州

伊利諾州以兼具大城市與廣闊田野聞名，是食品、化學品、橡膠產品等主要製造中心。不過，查利指出，伊利諾伊州正陷入困境。

他表示，伊利諾州、尤其是芝加哥，面臨重大的財政困境；該州的房地產稅在全國名列前茅，而芝加哥正為高犯罪率和預算赤字所苦，導致基本服務削減、稅收增加。查利說，當居民可在其他州找到更安全、經濟更穩定的環境時，這些問題讓人很難有理由留下來。

路易斯安納州

路易斯安納州以享受悠閒時光、美味食物與豐富文化而聞名，是人們喜愛旅遊的地方；但若想在當地置產，房產公司RubyHome創辦人馬瑞歐提（Tony Mariotti）說，最好重新考慮。

他表示，該州極易受到颶風、洪水等氣候影響，這些風險會導致更高的保險費與可能的財產損失。此外，當地的低就業率與經濟缺乏多樣性，使其長期投資吸引力下降；基礎設施問題，更增加了在此置產的風險。

新澤西州是在購屋時需避開的另一個東部海岸州，查利表示，除了高昂的房地產稅外，該州正面臨大型企業外流的問題，影響就業機會。此外，醫療保險費也是全國最高的，為居民增加另一層經濟壓力；而擁擠的交通，特別是對需往返紐約的通勤族，每天都令人沮喪。

紐約州

另一個惡名昭彰的高房價州是紐約，查利指出，紐約除了成本因素外，還有其他重大問題。

他說，除了高房地產稅和紐約市的高生活成本外，還有基礎設施老化的問題。例如眾所周知的地鐵延誤與故障，讓日常通勤變得令人頭痛；加上疫情期間，許多工作轉為遠距，減少住在市區或附近的需求，促使許多人搬至郊區甚至鄉間。

史金格表示，西維吉尼亞州以產煤著稱，但該產業正在衰退，使得許多經濟活動受到影響。她說，由於就業市場萎縮，一些小鎮的人口也隨之流失，使得房屋需求不振，屋主難以找到願意支付合理價格的買家。