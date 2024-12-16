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川普關稅威脅逼近 企業說服不了他改變 消費者忙囤貨

油價跌落3元 聖誕節前車主還會更開心

編譯周靜芝 / 即時報導
9日，美國汽油平均價格三年多來首度跌破每加侖3元，讓近年來為通貨膨脹飆升所苦的駕駛人，在加油站買到便宜汽油的時間得以延長。路透
9日，美國汽油平均價格三年多來首度跌破每加侖3元，讓近年來為通貨膨脹飆升所苦的駕駛人，在加油站買到便宜汽油的時間得以延長。路透

9日，美國汽油平均價格三年多來首度跌破每加侖3元，讓近年來為通貨膨脹飆升所苦的駕駛人，在加油站買到便宜汽油的時間得以延長。

紐約郵報（New York Post）報導，自夏季出行旺季結束以來，汽油價格穩步下跌，即使在10月通貨膨脹普遍出現停滯跡象、而其他商品與服務價格居高不下之際，油價走低仍有助於刺激消費者支出。

據油價資訊網站GasBuddy的數據，全美普通汽油的平均價格在9日降至每加侖 2.97元，為2021年5月以來的最低價。奧克拉荷馬州的平均零售價為全國最低，每加侖2.42元。夏威夷的平均價最高，每加侖4.48元。

與去年相比，今年每加侖汽油的成本漸趨下降，因為燃料需求的增長從近幾年疫情後的狂熱開始冷卻。GasBuddy數據分析主管德哈恩（Patrick De Haan）表示，他們原預測一千三百多天後，才能看到全國平均油價出現如此低點，這是2015年以來非疫情期間所僅見。

他指出，汽油價格的下調壓力預期還會持續，全國平均油價可望在聖誕節前再下降10至15美分。

車用汽油的每日供應量，在今年前9個月與去年同期相比僅增加1.1萬桶。2023 年的需求相較2022年，每日增加11.5萬桶。

與此同時，由於美國與世界其他地區的煉油能力增長，燃料供應改善，緩解了俄羅斯入侵烏克蘭造成的全球供應中斷所帶來的影響。俄烏戰火導致2022年美國汽油價格跳升至每加侖超過5元的歷史新高。

能源資訊署（EIA）的年度更新顯示，去年美國煉油能力連續第二年上升。在其他地區，產能也因大型煉油廠的啟動而提升，例如奈及利亞Dangote的每日65萬桶及墨西哥Dos Bocas的每日34萬桶。

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