EWA是高利貸？還是雪中送炭？

十幾間公司提供稱為薪資預支(Earned Wage Access，EWA)的服務，這些公司的應用程式(app)提供小額短期貸款給處於發薪日之前的勞工，讓他們得以支付帳單並滿足日常需求。圖為DailyPay app。美聯社

十幾間公司提供稱為薪資預支(Earned Wage Access，EWA)的服務，這些公司的應用程式(app)提供小額短期貸款 給處於發薪日之前的勞工，讓他們得以支付帳單並滿足日常需求。

在發薪日當天，使用者會用薪資還款，根據Datos Insights的數據，2018年至2020年期間，交易量增加兩倍，從32億元增加至95億元。

雖然EWA應用程式已經存在十多年，但疫情及之後所造成的影響促使這類應用程式的受歡迎程度提高，包括Dave、Clio、Albert、Brigit、Empower、FloatMe等。

根據「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)的資訊，一般app使用者的年收入不到5萬元，並且經歷了兩年高通膨的艱難時期。

EWA應用程式的支持者表示，這些app可以幫助月光族管理自己的財務，避免發薪日貸款(payday loan)或銀行透支等更麻煩的選項；然而，一些分析師、消費者權益代言人和律師表示，這類app實際上是披著新科技外衣的發薪日貸款，可能會讓使用者踏入無止盡的借款循環，消耗他們的收入。

批評者還指出，這些貸款的花費並非總是透明，許多貸款收取月租費，大多數還收取即時轉帳的強制性費用；根據負責貸款中心(Center for Responsible Lending)的報告，7至14日內償還的貸款，其平均年利率 為367%，與發薪日借貸的利率相當。

一些雇主已經將EWA應用程式與薪資整合，但成本、模式和收費結構各異，使情況變得更加複雜。

金融健康網路(Financial Health Network)中研究職場議題的巴爾(Matt Bahl)表示，EWA產業的成長是普遍財務不安全的跡象，「這是為了幫助解決短期償債能力的挑戰，但如果這些挑戰是收入不足的結果，那就無法解決問題。透過『科技』並無法擺脫物質赤字。」

監管的關鍵時刻

一些州已經採取行動，透過限制這些產品的費用來管理EWA，該行業正支持一項聯邦法案，該法案將把這些app排除在「誠實貸款法」(Truth in Lending Act)的監管之外。

「全國消費者法律中心」(National Consumer Law Center)律師勞倫·桑德斯 (Lauren Saunders)表示，現在正是監管的關鍵時刻，「如果人們每年使用EWA支付一筆緊急費用，這可能比受到透支費或發薪日貸款影響要好，但是比可怕的掠奪性產品要好不應該是標準。」