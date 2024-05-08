3月份汽車保險年增達22% 壓榨車主荷包助長通膨

持續上漲的汽車保險費，不但壓榨車主的荷包，也讓通貨膨脹雪上加霜。美聯社

持續上漲的汽車保險 費，不但壓榨車主的荷包，也讓通貨膨脹雪上加霜。美聯社報導，汽車保險費在3月份上漲了2.6%，比一年前增加22%。

自2022年以來，即使民生消費面的通膨已從2022年中的9.1%高峰逐漸回落，但汽車保險費仍穩步走高。

食品與能源是多數家庭預算的兩個關鍵部分，隨著這兩項費用的增長速度大幅放緩，消費者的負擔減輕不少。但汽車保險費與汽車售價，已成為消費者感受與聯準會能否將通脹控制在2%目標的癥結所在。

一般情況下，個人會因為超速罰單與其他違規行為而導致保費 明顯上漲；新手駕駛增多或該地區索賠普遍增加也是另外的因素。

根據線上購車網站Edmunds的資料，今年汽車價格漲幅已趨緩和，1月份的平均車價為4萬7338元，低於2022年底的高峰4萬8516元。

汽車價值的提高，伴隨更先進的科技與複雜的零件，提高了整體維修成本。根據美國勞工統計局的數據，3月份的整體保養與維修成本較一年前上漲8.2%；這種情況在去年有所緩解，2023年初的漲幅高達 14.2%。

汽車價格與維修成本的上漲，促使保險公司開始提高保險費率；而保費的上漲，就像從食品到服裝等許多物品價格一樣易漲難跌，即使下降，也不太可能與一般通貨膨脹率同步調整。

獲利激增的保險公司是最大贏家，華爾街 預期2024年的保費增幅會更大。前進（Progressive）保險公司2023年的獲利猛漲50%，營業額激增近18%，達到621億元。 華爾街預估，在業績增加14%的情況下，該公司2024年獲利將飆升近80%。

另一保險公司全州（Allstate）在上年同期虧損後，2023年略有盈餘。華爾街預估，隨著2024年營業額成長10%，該公司利潤將激增13倍，達到629億元。