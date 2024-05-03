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房屋交易過程中 買方仲介有哪些義務？

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by MART PRODUCTION on pexels
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計畫購屋者通常會考慮透過買方仲介（buyer’s agent）進行交易，有線電視新聞網（CNN）報導，從尋找房源到過戶，這類房產經紀在買賣過程中只代表買方的需求，這是受託人責任。瑞麥地產（RE/MAX）總裁萊辛格（Amy Lessinger）表示，仲介應始終將買方的最大利益置於交易的核心，把委託人的利益放在自己的利益之上。

買方仲介應盡的義務

在法律與道德上，買方仲介對購屋者有六項主要義務：

忠實： 他們必須忠於買方與買方的利益，而不是自身的利益或賣方的利益；他們也不會為購屋過程中的任何其他人服務。

保密：他們必須對買方與他們分享的訊息保密，包括預算與購屋動機。

公開：他們必須向購屋者公開其做出決定所需的任何相關資訊，包括他們注意到的「地雷」。萊辛格說，雖然地產經紀沒有義務代表買方正式檢查房屋，他們也不一定是房屋維修專家，但與經驗豐富的買方仲介合作，他們可以發現潛在的問題（如黴菌或水漬），並知道如何解決這些問題，有助買家評估房屋是否適合自己，以及願意出價多少。

合理的關照與勤奮：好的買方仲介可以提供購屋者許多技巧與知識，從瞭解當地房市趨勢、尋找類似房源與提出報價，到提供明智的指引，總之就是要讓買家的購屋歷程盡可能輕鬆省事。

順從：雖然買方仲介可以提出建議，但在沒有要求他們做任何違法情事的前提下，必須聽從買家的指示。

負責：買方仲介必須對交付給他們的任何款項（例如用來支付定金的支票或付給房屋檢驗師的費用）做好記錄與證明。

支票 預算 會考

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