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郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

記者張聲肇／即時報導
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash
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蜜雪兒‧施若德-嘉德諾（Michelle Shroeder-Gardner）最近和先生、孩子搭乘郵輪環球旅行了四個月，用掉5萬元，卻仍每月有4萬元進帳，靠什麼？

這趟全球25國之旅，從佛州出發，經巴拿馬、法屬波利尼西亞、紐西蘭、亞洲，最後抵達地中海沿岸歷史古都。在船上或上岸期間，她不斷經營自己教人「賺多一點，省多一點，活好一點」的「積少成多」（making sense of cents）網路生意。

這個網路生意，從她10年前寫部落格開始，講述還清學貸的經過，如今「擴展」為讓她每月進帳4萬元的法寶。這筆收入來自三方面：代理行銷，廠商贊助，以及網路課程。

投資也是她賺錢的方法。她把部分收入拿來投資，也存一點到退休基金裡面，每季都會有紅利進帳。

郵輪環球旅行期間，她每天工作兩、三小時，上岸時停工，以便充分體驗當地文化，因此，每周工作10-15小時。

在海上的60天，施若德-嘉德諾盡量利用女兒睡覺的時間寫部落格，回覆電子郵件，和各界腦力激盪，處理生活帳本以及急務，同時籌謀讓「積少成多」業務發展的方法。

她的部落格文章，主要在推介產品，部落格收入約一半屬於這一類型。她只介紹她自己喜歡也信賴的產品，附上有關連結，讓讀者進一步查證，如果有人透過她自己的網站連結，她就可拿到一筆佣金。

產生佣金的連結，可能是幾個月甚至好幾年前寫的文章所附，因此，每寫一樣產品，佣金可能源源不斷產生，自己網站流量越大，佣金收入就越大，包括久遠以前上傳的文章也能持續生出佣金。

她的總收入約有20%來自廠商的贊助。她透過自己的寫作技巧，替某家公司某一產品在自己的部落格或社交媒體上「廣告」，分享自己的使用經驗與心得，廠商就給她贊助費。

另20%收入來自網路課程。她剛當部落客時，不知道自己的專業經驗可「賣」錢，等到好幾千人請教如何讓部落格賺錢時，她才想到可以製作名為Making Sense of Affiliate Marketing網路課程，並放在Teachable平台販售。

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