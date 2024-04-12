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賭場大亨和金融家合購 滑雪勝地亞斯本首次售出逾億元豪宅

編譯周靜芝 / 即時報導
科羅拉多州冬季滑雪勝地亞斯本。Photo by Chase Baker on Unsplash
科羅拉多州冬季滑雪勝地亞斯本。Photo by Chase Baker on Unsplash

華爾街日報報導，有史以來，科羅拉多州冬季滑雪勝地亞斯本（Aspen）的一棟住宅首次以超過1億元天價成交。

據熟悉該項交易的人士透露，前賭場大亨永利（Steve Wynn）與金融家彼得菲（Thomas Peterffy）已經簽約，將以1.1億元的價格入手一棟可俯瞰亞斯本市區的豪宅。賣家為加拿大企業家、前職業冰球運動員多維吉（Patrick Dovigi），他是在2021年以7250萬元買下這座宅邸。包括屋內的設施、藝術品及其他物件，這筆未在市場公開交易的總價格為1.27億元。

自2020年以來，亞斯本的豪華房地產市場飛速成長，超過3000萬元的交易量激增。但在此之前，這個備受名人富豪喜愛的旅遊勝地尚未出現過九位數的成交價；與紐約、洛杉磯與棕櫚灘等地不同，在這些地方，動輒億元以上的房價比比皆是。迄今，亞斯本最貴的房產交易是芝加哥公牛隊球員泰勒（Terry Taylor）去年以7600萬元購買的一棟可以滑雪進出的豪宅。

多維吉這棟位於亞斯本紅山（Red Mountain）山腳下的莊園，建於2006年，佔地約4.5英畝。住宅面積約2.2萬平方英尺，主屋與客房共有11間臥室，還有一座室外溫水泳池與車庫。多維吉在買下這處房產後，與設計師妻子費南達（Fernanda Dovigi）又重新裝潢了整棟建築。

彼得菲是康乃狄克州盈透證券（Interactive Brokers Group）創辦人兼董事長，有「拉斯維加斯之父」稱號的永利，則於2018年辭去了永利度假村董事長兼執行長的職位。媒體報導，去年，永利因捲入對前員工的性侵醜聞而下台，他雖否認指控，但與負責調查此事的內華達州博彩管理局達成和解協議。

華爾街 康乃狄克州 洛杉磯

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