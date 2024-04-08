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ThirdEar AI創辦人29歲退休 分享實現財務自由5建議

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Tumisu from Pixabay
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實現財務自由是多數人的夢想，研發人工智慧耳機的ThirdEar AI創辦人丹尼爾·喬治（Daniel George）在29歲時便實現了經濟獨立的目標，提前退休了。

2018年，24歲的喬治取得博士學位後，在谷歌的實驗室Google X工作，負責早期一項秘密的月球計畫人工智慧部分。2020年，他離開到摩根大通（JP Morgan）擔任副總裁，並一直工作至2023年。

喬治表示，從2017年只有1000元開始，23歲的他便將收入積極投資股票，並在30歲前賺進第一桶金，獲得超過百萬元。到2023年，他在美國一年的支出已不到投資所得的2%，於是他選擇離職。

喬治說，他不需要再為賺取薪水而煩惱，可以從事自己最熱愛的工作。他把時間都花在新創公司ThirdEar AI上，這是一項能在沒有提示的情況下提供即時協助與建議的人工智慧技術。以下是喬治分享實現財務自由的五個建議：

1. 避免為教育背債

喬治在印度喀拉拉邦（Kerala）長大，父母年收入不到2萬美元；如果不舉債，根本無力負擔他在美國受教育的費用，甚至無法在印度上私立大學。因此，他決定就讀印度的一所公立大學，那裡學費便宜許多；後來直接申請到伊利諾大學香檳分校攻讀博士學位。

喬治指出，他的教育過程整體來說沒花一分錢，他用一半的獎學金支付生活費，剩下的另一半用來繳學費還綽綽有餘。

2. 年輕時便積極投資股票

喬治在獲得Google X全職工作後，便開始將所有積蓄用於投資。他將開支控制在薪酬的10%以下，並把稅後的每一塊錢都投入股市--主要是科技股。他表示，除了股票，他沒有投資其他項目，也沒有現金儲蓄

喬治指出，由於複利是呈指數增長，因此越早投資越好；雖然高獲利伴隨著高風險，但在市場上投資的時間勝過時機，即使股票下跌，如果能熬過夠長的時間不賣出，股價通常會再回升。

3. 一開始在生活成本高的城市工作，但不要長期定居

在舊金山、紐約與西雅圖，許多工作的報酬可能比其他城市高，但通常也存不了錢，因為生活成本相對也很高。

喬治說，在就業初期，當沒有太多開支時，搬到這些城市代表可以充分利用高收入來迅速累積儲蓄；當想定居下來時，便可以搬到生活費用低得多的地方，來讓儲蓄的價值倍增。

4. 學會薪資談判

喬治表示，在研究所畢業後馬上獲得Google X的第一份工作，他也立即接受了。他的一些朋友，沒有博士學位，入職的職位也比他低，卻拿到三倍的股票薪酬，因為他們透過談判，向谷歌展示了其他公司提供的條件。

5. 找到志同道合的伴侶

喬治與妻子是在Google X認識的，兩人在消費與投資上有著相同理念，並分攤所有開支。他說，他們都喜歡過著簡單的數位遊民生活，重視旅行與體驗，勝過擁有昂貴的物質財富，這也是他能提前退休的原因。

喬治建議，如果想要有個伴，找到志同道合的伴侶是長久幸福與成功的最重要因素之一。

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