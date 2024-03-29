地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

示意圖。Photo by Roger Starnes Sr on Unsplash

房地產 大亨、金融專家柯寇蘭（Barbara Corcoran）透露自己住在活動屋（mobile home）時，讓許多人大感意外。

這位電視實境節目「創智贏家」（Shark Tank）的明星人物說，，她的雙區式（double-wide）活動屋有兩間半臥室、兩套衛浴，可俯瞰太平洋美景，「這裡是我的泰姬瑪哈陵」。除了80萬元的購屋款，柯寇蘭還花了15萬元重新裝潢。相較於在同一地區擁有價值2000萬元的房產，她更喜歡這種「緊密的空間」。

柯寇蘭表示，雖然住的是小屋，但她總覺得這裡像個大房子，因為她利用了每一寸空間，而自己所需要的一切都在這裡了。

柯寇蘭並非唯一喜歡住在活動屋的人，生活新聞網站In The Know報導，許多年輕的TikTok用戶都在發布的影片中，展示自己如何改造、升級所居住的活動屋。

理財網站GoBankingRates舉出住活動屋的4個好處以及需注意的事項：

減輕負擔

高通膨、高利率與高房價 ，讓許多美國購屋者望而卻步。房地產網站Realtor調查，全美房價中位數為41萬元；而雙區式活動屋的中位價為12至16萬元、三區式活動屋的中位價為20至25萬元以上。

對於靠固定收入生活並希望縮減開支的退休人士而言，這種選擇便十分受用。 事實上，正如租屋網站Apartments所指，由於這些房屋價格低廉，以此作為老年人獨立生活的社區正如雨後春筍般在全美各地出現。

Apartments報導，由於社區在設計時便考慮到老年人的需求，因此內建各種安全設施，如步入式淋浴間、平的門檻以及加裝扶手等；此外，社區通常設有大門，有些還有保全人員駐守。

愜意的居住空間

除了價格實惠外，住活動屋的另一個好處是，它們很容易改造、升級；氣派的門廊、豪華浴室與高級廚房，輕鬆成為每個人的夢想家園。

休閒設施

有些活動屋社區擁有游泳池、網球場、籃球場與遊樂場等設施，讓老年人與孫輩們有更多活動的空間。

注意融資與土地

值得注意的是，住活動屋需要租用停放的土地。In The Know報導，土地租金各處不一，但在國內平均每月收費約400元，而水電和垃圾清運等公用事業費用不一定包含在內。

由於活動屋被視為個人財產，因此不符傳統的房屋抵押貸款 條件，能否申請貸款也取決於房屋本身的形式。