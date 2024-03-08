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疫情封城大學生做副業 網賣舊衣現在月入萬元

編譯陳韻涵／即時報導
示意圖。Photo by Artificial Photography on Unsplash
示意圖。Photo by Artificial Photography on Unsplash

索菲·里格爾(Sophie Riegel)2020年還是杜克大學的大一新生 ，卻碰上疫情影響遠端上課了一年，她在家無聊，便整理臥室中的童年服飾等物品上網販售「賺外快」，如今當初的無聊之舉變成六位數進帳的副業。

里格爾起初找到一些物品，賣了約200元，23歲的她說「頭幾個月，每周都會賣掉一件商品」。

里格爾嚐到甜頭後，開始到北卡羅來納州杜倫(Durham)和教堂山(Chapel Hill)附近的二手店尋寶；幾周內連日賣出約50元舊衣，其中大部分T恤以每件1元買進、最多10元賣出。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)調查發現，里格爾2023年透過eBay、Mercari和Poshmark等線上平台的副業賺了12萬3800元，每月平均超過1萬300元。

里格爾「創業」以來，扣除平台手續費和商品成本，淨利總額超過19萬2000元。考量部分現場銷售和她未記錄的其他收入，收益可能更高。

里格爾現在每天賣掉約10件商品，平均每日收入介於400元到500元不等。

她說，除了擔任專業寫手、講者和心理健康教練之外，每周約花25小時做副業。

她說：「我已經做副業約三年半，我太喜歡且做得很開心。」

里格爾2023年從杜克大學畢業，取得心理學學位。她的全職工作需要時間開發並建立穩定客群，這讓她的副業收入更有價值。

她說：「(副業)給我很大的自由，做我真正想做的事情，不僅是財務自由，我隨時可以安排諮商輔導、演講，不受朝九晚五工作時間的限制」

里格爾的成就並非偶然，她在從業早期做了大量研究。她說：「我透過YouTube關注無數經銷商，花很多時間學習品牌和如何使用所有平台，第一年的銷售額就達到7萬元。」

里格爾2023年的副業收入占總收入的70%，今年則隨著諮商和輔導客戶增加，以及演講機會變多，估計正業與副業的比例會來到50%和50%。

里格爾不諱言表示，副業伴隨挑戰，通常會有1300件庫存，且要花時間研究服裝、拍照和修照片、上網刊登商品和編目，以便在商品售出後迅速在倉庫中找到貨品。

她說：「我會盡量做得長久，這兩個(工作)都讓我很開心，讓我可以獨立，不必擇一。」

北卡羅來納州 疫情 心理健康

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