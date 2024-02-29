背學貸35年以為還不了 他突被取消12萬餘款 又獲退還5.6萬

學貸是許多人生活中不可承受之重。（美聯社）

學貸 是許多人生活中不可承受之重，消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，自1988年以來，福克斯（Marlon Fox）一直在償還聯邦學貸，感覺永遠也無法還清；直到去年8月25日，他收到一封郵件，標題寫著「你的學貸已被免除」，他尚未償還的11.95萬元債務從此歸零。

65歲的福克斯在南卡羅來納州 北查爾斯頓（North Charleston）從事脊骨神經醫學工作。他說，他簡直不敢相信有這等好事，他為學貸已奮鬥很長一段時間，收到那封郵件後，心情有如直上九霄。

福克斯的學貸被免除時，他已償還了35年，至少經歷三個不同的貸款 機構。得知這個好消息後不久，他又收到政府退還的5萬6801元。

1980年代，福克斯借了約6萬元就讀帕默脊骨神經醫學院（Palmer College of Chiropractic）。畢業後，每月的學貸帳單約為1000元，職業生涯剛起步、初成家的他，很難支應這筆為數不小的錢。

父親中風後，福克斯成了主要照顧者，承擔起一切開銷與債務，生活益發艱難；有時他會申請延期還款，導致餘額迅速增長。延期還款可讓貸款暫停償還長達三年，但利息會繼續累積；福克斯的聯邦學貸利率超過了8%。

福克斯省吃儉用，一有能力便償還學貸。1990年代中期，國會制定了第一個收入基準還款（income-driven repayment, IDR）計畫後，他加入了該計畫，讓每月的帳單付得輕鬆些，但餘額幾乎看不出有任何變化。他說，數字下降得如此緩慢，實在不可思議。

時間流逝，轉眼福克斯的頭髮都白了，也把孩子送進大學。當他告訴別人還在償還學貸時，大家都搖頭。他說，每當他試著解釋時，他們都會說「這怎麼可能？」

CNBC查閱了福克斯的記錄發現，數十年來他為聯邦學貸支付了約20萬元。這筆債務仍是他生活中揮不去的陰影，巨額帳單讓福克斯幾乎沒有餘錢為退休儲蓄；他說，他可能得一直工作下去。

福克斯已不記得自己上次請一個星期長假是什麼時候，他說，若整整一周沒有收入，便很難支付這筆巨額貸款。他的妻子對他不能請假一事，感到十分氣惱。

現在，福克斯與妻子黛比（Debbie）在多年之後終於能去度假了，他們打算前往夏威夷茂伊島一周；他很興奮能倘佯沙灘、觀賞海龜與鯨魚、品嚐美味海鮮。至於福克斯收到的退款，已分文不剩，因他拿這筆錢還了孩子的學貸。