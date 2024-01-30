準備退休？注意最易吃掉積蓄的4大開銷

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忙碌了大半輩子，存了一大筆錢，準備離開職場，展開人生新階段的時候，最好先了解，有些支出會「意外」縮減你的退休老本，特別要注意最容易吃掉退休積蓄的四大開銷：

一、健康保險

The Money Couple理財網站和柯瓦財富管理公司執行長柯瓦（Taylor Kovar）說，即使有聯邦醫療保險 （Medicare），看病時自付額還是很高，「包括醫藥費、手術費和長期照護費。」健康前景服務金融公司（HealthView Services Financial）2021年估算過，身體很健康的65歲夫婦，終其一生，根據居住地和個人壽命，平均要自行支付15萬6082元到100萬元不等醫療費。

二、住屋維修

擁有自宅雖然不必付房租，但維修費用也很可觀，可能損及你的退休老本。柯瓦說，「房子老了，大型維修如換屋頂或水管的必要越來越大，」根據勞動統計局，2016-2020年間，美國65歲以上老人每年花在房屋相關的費用，平均為1萬6880元。

三、稅金

從退休帳戶領出的每筆錢，大部分都要當作收入來繳稅，也許連社安金 也有部分需繳稅。專家說，多數退休者是靠固定收入生活，高稅率會吃掉不少退休金 ，因此，稅務計畫得好好做。

四、長壽

由於醫藥和科技進步，現在的人越來越長壽。全國健康統計中心指出，2021年出生的美國人，平均預期壽命為76歲。晚年歲月加長，晚年的支出也會增加。柯瓦說，「很多人活到90幾歲甚至100多歲，退休計畫得把也許比你所預期更長的用錢期列入考量，這點至關重要。」