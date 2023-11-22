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如何幫助身邊的年長親友預防詐騙

編譯周靜芝 / 即時報導
詐騙老人的慣用手法是讓受害者覺得他們需要立即採取行動，這讓他們更容易上當。(Getty Images)
詐騙老人的慣用手法是讓受害者覺得他們需要立即採取行動，這讓他們更容易上當。(Getty Images)

根據聯邦調查局（FBI）年初發布的一份報告，2022年美國人受「網路詐騙」所損失的金額高達103億元。每個人都想保護自己的父母和祖父母免受詐騙之害，但有時討論這些事可能難以啟齒。專家指出，與長輩談論詐騙案需要具備一些技巧，包括要有充分的同理心以及如何告訴他們遇上了騙子。

瞭解哪些詐騙案通常鎖定老年人

樂齡會（AARP）預防詐騙部門主管史托克絲（Kathy Stokes）表示，瞭解哪些詐騙案最常以老年人為目標會有所幫助；最常見的兩種便是「祖父母」詐騙與戀愛詐騙。

「祖父母」詐騙是指有人接到冒充孫子或孫女的電話，向他們要錢以解決困難。聯邦貿易委員會（FTC）建議，防範這類詐騙案的第一步是，在採取任何行動前先打電話給其他的家人。

關於戀愛詐騙，FTC的報告指出，2022年共造成人們損失了13億元。騙子通常透過社群媒體聯繫受害者，然後將對話轉移到其他訊息應用程式（app），例如WhatsApp或Google Chat。

經常與長輩討論詐騙案

提高防騙意識的最好方法之一就是相互討論。為了確保家庭成員中的年長者安全，全國老齡委員會（National Council on Aging）的沃特曼（Genevieve Waterman）建議，家人在日常生活中最好經常討論這類詐騙案。

騙子的慣用手法是讓受害者覺得他們需要立即採取行動，這讓他們更容易上當；因為如果缺乏急迫性，這個編出來的故事可能看起來就不真實。如果與家人討論詐騙問題，一定要強調騙子慣用的這類「急迫性」手法。

對已受騙的長輩要有同理心

如果家中長輩已經因詐騙案而損失了錢財，史托克絲建議在與他們談話時要有同理心。她說，人們很容易會指責受害者，但當面對一位遭受詐騙損失的成年人時，要明白這是一項犯罪行為。

討論遇上詐騙時的應對之道

為了消除焦慮並提供有關詐騙的訊息，AARP成立了防範詐騙網路協助熱線（Fraud Watch Network Helpline），為擔心遭詐騙的人提供指引，或為已遇上詐騙的人提供情感支持。

如果個人或家人是詐騙案受害者，勇於舉報是最好的作法；FTC的網站可提供民眾舉報詐騙案件。

詐騙 社群媒體 Google

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