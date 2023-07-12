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約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

編譯周靜芝 / 綜合報導
歹徒經常利用約會網站設下「殺豬盤」騙局。Getty Images
歹徒經常利用約會網站設下「殺豬盤」騙局。Getty Images

根據司法部上月的一份報告，民眾向聯邦調查局網路犯罪投訴中心舉報的2022起詐騙案中，投資詐騙造成的損失最高，共計33.1億元。

費城一名37歲的科技主管達塔（Shreya Datta）聲稱，她遇上了所謂「殺豬盤」（pig butchering）的網戀騙局，這個加密貨幣投資計畫，從她的銀行帳戶中掏走了超過45萬美元。

這次的損失讓達塔換租一套更便宜的公寓、賣掉她的車，並反思她在約會應用程式Hinge上開始這段「關係」時出現的警訊。

達塔在接受媒體採訪時表示，馬里（Ancel Mali）是她在約會網站Hinge上認識的人。他自稱從法國搬到西費城地區，曾是一名葡萄酒貿易商；馬里詢問他們是否可以在WhatsApp上聊天。

達塔同意了，馬里說他刪除了在Hinge的個人資料，想專心和她交往。剛離婚的達塔，被打動了。

網戀騙局經常以加密貨幣投資計畫來騙取金錢。Getty Images
網戀騙局經常以加密貨幣投資計畫來騙取金錢。Getty Images

在使用WhatsApp的第一周，馬里告訴達塔，他的夢想是「實現財富自由」；而他的嗜好之一是交易加密貨幣。最終他說服達塔下載了一個似乎來自金融服務公司SoFi的加密貨幣交易應用程式。

達塔說，這個應用程式似乎是合法的，要求她進行雙重驗證，甚至還有客戶服務。起初，她的1000元變成了1250元，她可以透過該應用程式提取全部餘額，而這通常是騙徒在一開始所設下的誘餌。

隨著時間的過去，這對戀人的見面計畫不斷落空。在他說要出差時，她被告知所投資的6000元已經變成了9000元。

馬里平時會對達塔噓寒問暖，並傳自拍照和曖昧的表情符號，讓達塔以為自己遇到了真命天子。只是馬里堅持，如果她想開始賺「真正的錢」，就「需要增加他們的投資」。

馬里指示她賣掉股票並借個人貸款，達塔說，她甚至清算了自己的401（k）帳戶，讓公司同事起疑。

到3月底，達塔在這個假應用程式上的45萬元投資已經翻了一番，但卻無法提現；她被要求繳納10%的個人稅，才能使用自己的錢。

達塔開始警覺到不對勁，聯繫了在倫敦的律師哥哥。他們聘請了一名私家偵探，發現馬里傳給她的照片不是他的，是一名德國私人教練。

達塔於2008年從印度來到美國攻讀碩士學位，她告訴媒體，已向FBI和警方報案，但不確定錢能否追回。

Hinge公司發言人說，不幸的現實是，騙子善於打動人心，對那些尋找愛情或交友的人下手；這不僅發生在約會網站，所有網路平台也時有所聞。

投資 貨幣 費城 詐騙 WhatsApp

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