拜登66歲開始領社安金 他做出最佳選擇嗎？

不管是總統或是普通美國百姓，職場生涯只要累積40個工作點數(lifetime work credits)，退休後就能拿社安金。（Getty Images）

根據報稅紀錄，拜登 總統與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)2022年合計領取社安金 5萬8465元。由於拜登伉儷屬於高收入族群，因此2022年領取社安金當中有4萬9695元必須繳稅。

拜登從政生涯裡，先前曾經兩度爭取民主黨總統候選人提名，因此拜登夫妻有25年的聯邦稅表屬於公開資料。拜登2008年所得稅1040稅表(Form 1040)20a欄目裡寫著6534元社安金收入，1942年11月20日出生的拜登在2008年屆滿66歲，達到完全退休 年齡(full retirement age，FRA)，可以領取社安金福利全額。

不管是總統或是普通美國百姓，職場生涯只要累積40個工作點數(lifetime work credits)，退休後就能拿社安金。

然而，對拜登個人來說，66歲申請社安金是否為最佳選擇？

理財專家分析，拜登決定在66歲領取社安金，可能是當年夫妻兩人的正確決定，可是卻導致沒能拿到最高額福利。

雖然拜登66歲開始領社安金，能讓他比等到67歲至70歲更早有額外收入，但是若你長壽，又等到較晚才開始領社安金，通常領到的終身福利金額較高。拜登現在80歲，一般而言，活到 80歲以上的人，較晚領社安金更有利。

2019年，投資公司United Income發表社安金研究報告指出，多數人尚未屆滿完全退休年齡就提早領取社安金，但只有6.5%後來確認在62歲、63歲便領社安金是最佳抉擇。相較之下，57%的人等到屆滿70歲才領社安金才是最棒的決定。報告指出，67歲與69歲是排名第二的領取社安金最佳年齡。

專家說，掌握領取社安金的最佳時機，牽涉到科學與運氣，畢竟沒有人能夠知道自己何時壽命結束，只能憑著個人健康、財務與婚姻等狀況，判斷最有利的領取時機。

舉例來說，健康良好的民眾，如果父母及一等親都活到80歲以上，最佳選擇便是延後領取社安金，以便拿到最高福利。相反的，患有一種以上慢性疾病的民眾，提前領取社安金則可在有生之年盡可能拿到最多社安金。

專家表示，利弊得失的評估主要取決於屆臨退休之際的財務狀況。如果存款不多，退休後很可能仰賴社安金過生活，在健康良好的情況下，等到70歲才領取就能拿到最高福利。

對於夫妻來說，其中一方若在尚未屆滿完全退休年齡時就申請社安金，萬一過世將導致仍然在世的配偶所能夠領取的遺屬福利(survivor benefit)受到影響。