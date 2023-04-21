沒有社安號？這五種信用卡最適合你

信用卡。圖：pixabay

初來乍到的新移民、國際學生或是其他非公民，而沒有社會安全號碼(Social Security number，SSN)，或許可以透過個人納稅識別號碼(individual taxpayer identification number，ITIN)申辦信用卡 。包括大通銀行(Chase Bank)、美國運通(American Express)、第一資本金融集團(Capital One)在內等發卡機構，都有可用個人納稅識別號碼申請、可以累積紅利點數的信用卡。

不過，雖然沒有社會安全號碼，申請人同樣要符合發卡機構的其他要求，例如通過信用背景調查、提供身分證件、提供支票帳戶或存款帳戶證明。發卡機構也會考量申請人的收入狀況。

可用個人納稅識別號碼申請的五張最佳信用卡為：

1. 旅遊紅利最好的信用卡

喜歡賺取旅遊累積點數的消費者，可以申請美國運通的American Express® Gold Card，累積點數可向20家航空公司及旅館兌換。如果在美國還沒有建立個人信用歷史，申請美國運通信用卡獲准機會較高，因為美國運通可以向其他國家調閱信用歷史，包括澳洲 、巴西、加拿大、多明尼加、印度、肯亞、墨西哥、奈及利亞、菲律賓、南韓、瑞士、英國。

2. 現金回饋最佳的信用卡

信用評分普通或正在建立信用歷史的民眾，不妨考慮第一資本金融集團的QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card。每筆刷卡可獲現金回饋1.5%，不收境外交易手續費(foreign transaction fees)。不過，這張信用卡年利率 (annual percentage rate，APR)高達29.99%，不適合無法每個月都繳清帳單的民眾。

3. 最棒的免年費信用卡

大通銀行Chase Freedom Unlimited®免年費又可獲得現金回饋，開卡前三個月可享DoorDash DashPass免費會員服務、Instacart折扣，搭乘Lyft與透過大通銀行網站訂購旅遊服務時均可獲得5%現金回饋。藥局與餐廳消費可獲3%現金回饋，其他刷卡則有1.5%現金回饋。開卡最初15個月可享零年利率優惠，但接下來年利率則在19.49%至28.24%之間。

4. 建立個人信用史的最佳信用卡

Petal 2 "Cash Back, No Fees" Visa Card連沒有信用歷史的民眾也能申請，不收年費，可享現金回饋。

5. 最適合學生的信用卡

第一資本金融集團的Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card適合還沒建立完整信用歷史的大學生。所有消費都可獲得1.5%現金回饋，Uber與Uber Eats消費則有10%回饋。