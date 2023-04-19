沒錢也敢創業 女卡車司機一年後業績衝上140萬

布麗塔尼·崔勒沒有太多資金就在2021年創立了自己的卡車運輸公司，透過經紀和調度，在去年創造了140萬元營收。Brittany Trayler/提供

成為一名卡車司機從來不是布麗塔尼·崔勒（Brittany Trayler）的夢想，但在叔叔從事這一行後，她也報名了課程成為一名司機。

布麗塔尼沒有太多資金就在2021年創立了自己的卡車運輸公司，透過經紀和調度，在去年創造了140萬元營收 。布麗塔尼接受「商業內幕」（Business Insider）訪問，透露了她是如何在缺乏金援下創業並獲得司機們的信任。

布麗塔尼駕駛的是大型拖板車，主要運送建築設備。五年後，她報名線上課程，成為一名有執照的經紀人，可以連結司機與貨運工作並管理運輸過程。2021年1月，她在達拉斯成立了自己的卡車公司Traylor Transpo。

31歲的布麗塔尼說，她從小在寄養家庭長大，人生沒有太多機會，透過卡車運輸這一行業，她能夠與他人合作、雇用員工，搭建一個彼此雙贏的平台。

布麗塔尼邊做邊學，不斷自我教育，建立起工作團隊。Brittany Trayler/提供

如何從「零」開始創業

布麗塔尼在手頭現金「幾乎是零」的狀況下，跨出創業的第一步，剛開始還拖欠了約三個月的帳單。為了讓業務起步，她用箱型車運送瓦片、玻璃窗和亞馬遜 的包裹。

接著布麗塔尼與一家卡車租賃公司合作，將公司業務轉型，並在臉書上登廣告、招募員工。她說，當時她真的不知道如何雇用或面試 人，只能邊做邊學，不斷自我教育 ，建立起團隊。

她的第一位員工幫她得到了第一筆生意，如今這家鋁供應商是公司的最大客戶。布麗塔尼的運輸公司現在有7名員工，其中4名是司機，同時還與約50名自營的卡車司機合作。她表示，公司成功的關鍵之一是運用科技連結工作團隊、追蹤運輸狀況並管理訂單。

成為工作夥伴值得信賴的盟友

在過去兩年，卡車運輸業經歷劇烈起伏，從供應鏈 問題到通貨膨脹。雖然工作沒有減少，但獲利會隨燃料成本和貨運類型而波動。

隨著經營成本的提高，承運者正承擔所有增加的費用，這些挑戰讓支持司機成為布麗塔尼公司的當務之急。她說，他們不得不協助許多承運者，直接付款給他們，或預付燃料費，以便能夠運輸貨物。

走過這些挑戰，布麗塔尼鼓勵有興趣創立卡車運輸業務的人不要被市場嚇跑。她說，供應鏈的市場不斷在變化，無法預測何時是進場正確時機；只要去做，抱持開放心態，「市場會指引你方向」。