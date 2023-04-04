這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

麻州劍橋(Cambridge)獲選2023年全美十大宜居城市榜首。Getty Images

評比網站Niche日前公布2023年全美十大宜居城市排行榜，麻州劍橋(Cambridge)獲選榜首。

這份排行榜針對全美228個城市展開評鑑，參考數據來自人口普查局(US. Census Bureau)、聯邦調查局(FBI)、勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)、美國疾病管制暨預防中心(CDC)，並納入數百萬居民的居住評價。Niche研究報告中對於都會區的定義為人口至少10萬人，宜居排行榜則根據下指標給分：物價高低、房地產 市場狀況、社區多元化、公立學校品質、步行外出是否方便。

麻州劍橋獲選第一名，第二名到第十名依次為：維吉尼亞州 阿靈頓(Arlington)、德州伍德蘭(The Woodlands)、伊利諾州瑞柏市(Naperville)、馬里蘭州哥倫比亞(Columbia)、加州柏克萊(Berkeley)、加州爾灣(Irvine)、密西根州安娜堡(Ann Arbor)、堪薩斯州歐弗蘭帕克(Overland Park)、華盛頓州貝爾維優(Bellevue)。

這是劍橋第一次位居全美十大宜居城市榜首，Niche數據分析師芮德(Cortland Reed)接 受CNBC新聞頻道訪問時說，劍橋是幾所全球頂尖大學的所在地，包括麻省里工學院(MIT)及哈佛大學(Harvard University)。芮德指出，若論就業機會以及接近大學校園設施，劍橋具備優勢。

房地產資訊網站Zillow統計顯示，劍橋平均房價 為89萬9567元，與過去一年相比下降3.3%。高房價讓劍橋在宜居城市排行榜評比時，房地產、物價高低等項目分數較低。另外，劍橋的氣候條件評分也較低。

維吉尼亞州阿靈頓同樣有著靠近一流學府的優點，包括喬治城大學(Georgetown University)、喬治華盛頓大學(George Washington University)。阿靈頓的強項還包括公立學校品質佳、社區高度多元化。

阿靈頓同時被Nichevm選為全美最適合養兒育女的城市之一、最適合年輕專業人士落腳的城市之一，還是最適合退休的城市之一。阿靈頓平均房價為73萬9000元，過去一年來上漲約18.3%。