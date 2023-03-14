遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的倒閉引發擔憂，存戶該如何保護自己才能不受影響。Getty Images

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)倒閉引發擔憂，若不幸遇上存款銀行倒閉該如何應對？存款將流向何處？以下讓理財網站GOBankingRates專家來解答，告訴你如何避開銀行倒閉的風險。

銀行倒閉後續

大多數銀行由美國聯邦存款保險 公司(FDIC)承保，受FDIC保險的銀行若倒閉，FDIC會將銀行轉賣給其他金融機構或直接支付存戶最多25萬元的費用，以保護存戶的資金。

律師事務所Oak View Law Group註冊會計師加斯坦(Levon Galstyan)指出，若存錢的銀行被售出，資金通常會在兩個工作日內進入新帳戶，條款與條件保持不變，但若有大量存戶受到影響，可能需要更久的時間。

自動轉帳(direct deposit)、待決交易、帳單

若自動轉帳是透過當前雇主設立，那麼銀行被收購時不需要採取任何行動，存款應重新自動轉入新銀行的帳戶。

然而，若有延誤而且帳戶未立即轉移至其他銀行，就得聯繫雇主，請雇主暫時將薪資轉入另一個帳戶。

加斯坦建議：「無論如何，若你更換銀行或銀行帳戶資訊有任何變動，最好追蹤自動轉帳資訊，並在必要時更新，這能幫助確保你的自動轉帳持續存入正確的帳戶，確保能及時使用資金。」

注意，銀行倒閉期間，自動轉帳與待決交易有差異。

紐約城市大學教授希爾希科夫(Dennis Shirshikov)說：「處理中的轉帳和支票 可能未支付被退回，可能需要做其他替代安排來支付其他未支付的款項或帳單。」

銀行倒閉後，與原本帳戶連結的待決支票與款項將無法處理，不過根據FDIC資訊，這並不會影響信用，記得盡快從新帳戶支付這些帳單即可。

如何保護自己不受銀行倒閉影響

1.資金分散在多家銀行

2.選擇監管良好且財務健全的銀行

加斯坦建議尋找一家由FDIC或其他存款保險公司承保、資產負債表與財務表現良好、有良好管理歷史的銀行。為了防範錯誤或詐騙，應定期監測帳戶活動與對帳單，向銀行通報任何可疑或未經授權的交易。

3.隨時掌握最新資訊

追蹤最新的財經新聞與趨勢有助於發現銀行不穩定的警示跡象，加斯坦指出警示跡象包括股價下跌、負面新聞、管理層人事變動或監管的執法行動，需注意的是，銀行的財務狀況很複雜，難以從表面完全了解。