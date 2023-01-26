準備退休前...可以擴大社安金福利的6種方法

如果退休生活想過得更加豐富，有六種方法可以讓社安金福利變得充實。Getty Images

約有6900萬美國民眾領取社安金 ，如果退休 生活想過得更加豐富，有六種方法可以讓社安金福利變得充實。不論已經退休或準備退休，確保自己訊息充足，都是非常重要的。

一、查看自己的收入紀錄

人非聖賢，孰能無過，社會安全局(Social Security Administration，SSA)也有可能出錯。民眾可以在社會安全局網站設立my Social Security帳號，查看個人收入紀錄。

二、盡可能讓終身收入極大化

社安金金額的計算是根據收入最高的35年職場生涯計算。工作時期越久、薪水收入越高，未來社安金也可領得較多。在35年期間，即使只是2年或3年沒有工作，收入為「零」的結果將讓社安金縮水，因此至少工作35年，對於社安金來說較有保障。

三、延後提領社安金

目前勞工完全退休年齡(full retirement age，FRA)為66歲或67歲，屆滿完全退休年齡可拿社安金100%，但在屆滿70歲之前，延後提領則可拿得更多。

四、將配偶福利納入考量

夫妻其中一方即使沒有工作，也可申請有工作配偶的半數社安金，最早從62歲便可提領。不過，在完全退休年齡之前提領，拿到的金額將會減少。

五、是否提早退休，必須三思

可以提領社安金的最早時間為62歲，但拿到金額將比屆滿完全退休年齡才領來得少。舉例來說，2022年屆滿62歲的民眾，如果開始提領社安金，拿到金額將比屆滿退休年紀67.4歲時拿到的金額減少大約30%。

少拿社安金將影響退休之後的健保 開銷或意料之外的醫藥費。富達投資(Fidelity)退休計畫研究報告指出，一對夫妻如果在65歲退休，晚年自掏腰包的健保花費大約要29萬5000元。

六、暫停領取社安金

覺得自己「太早」提領社安金的民眾來說，社會安全局允許暫停領取。已經屆滿完全退休年齡但未達70歲的民眾，可以向社會安全局申請「自願暫停」(voluntary suspension)領取社安金，日後可以隨時申請恢復領取。