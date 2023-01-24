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領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

記者顏伶如／即時報導
報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。取自pexels
報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。取自pexels

報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。2022年裡曾領取社安金的民眾，是否需要報稅取決於幾項因素，包括年齡、婚姻狀況、除了社安金之外是否與其他收入等。即使收入未達報稅標準，領取社安金的民眾可能還是需要報稅，以便獲得可退還稅收抵免(refundable tax credits)或收到所得稅退稅

我的社安金好像是應稅收入(taxable)，要如何確認？

如果社安金半數金額加上其他所有收入超過申報資格基準，社安金就是應稅收入。申報資格基準為：

個人、報稅戶主(head of household)、符合資格的在世配偶(surviving spouse)都是2萬5000元

2022年間夫妻分居並分開報稅也是2萬5000元

夫妻合併報稅則為3萬2000元

其他收入包括薪資、自由業收入、利息、分紅以及其他應稅收入。

社安金是否需要報稅，還可以從稅前總收入(gross income)的角度來看，需要申報2022年所得稅的民眾包括：

65歲以上單身人士總收入超過1萬4700元；合併報稅夫妻其中一人超過65歲，夫妻總收入超過2萬8700元；合併報稅夫妻其中一人未滿65歲，夫妻總收入超過2萬7300元。

單身人士總收入在2萬5000元至3萬4000元之間，根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)規定，社安金最多有50%要繳稅。單身者總收入超過3萬4000元，社安金高達85%要繳稅。夫妻合併報稅，夫妻總收入在3萬2000元至4萬4000元之間，社安金最多50%要繳稅。夫妻合併報稅，兩人總收入超過4萬4000元，社安金最多85%要繳稅。

理論上不必繳稅的話，還是否需要報稅？

專家指出，完成報稅手續的最大理由在於可以領取退稅(tax refund)。如果2022年當中有從薪資預扣的聯邦所得稅，若有超額預扣可透過報稅取得退稅。

報稅 社安金 退稅

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