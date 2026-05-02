2睡眠「不良」習慣 恐增罹心血管疾病風險

睡眠對心臟有益，每晚入睡的時間決定心臟病和中風的風險高低；示意圖。（圖／123RF）

睡眠對心臟有益，每晚入睡的時間決定心臟病 和中風 的風險高低；芬蘭一項研究發現，就寢時間、起床時間及入睡和醒來時間的中間時間「睡眠中點」的規律程度能預測未來的心臟問題，不規則的就寢時間和不穩定的睡眠中點是發生心臟病的顯著風險因素，而每晚睡超過8小時能有效預防心臟問題。

紐約郵報（New York Post）報導，心臟病是成年人死因第一名，全球數百萬人受影響，因此人們非常需要簡單有效的健康生活方式調整，以降低發生重大心臟事件的機率。

芬蘭的一項研究以能記下睡眠和其他生物標記的穿戴式裝置記錄超過3千位芬蘭中年人的睡眠模式，時間將近10年。研究團隊發現就寢時間、起床時間和睡眠中點的規律程度可以預測未來的心臟問題，對平均睡眠時間少於8小時的受測者來說，不規律的就寢時間和不規則的睡眠中點是發生重大心臟事件的顯著風險因素。

研究結果也顯示，無論就寢時間和睡眠中點如何，每晚睡超過8小時都能有效預防心臟問題。

研究的主要作者瑙哈（Laura Nauha）對科學新聞網站Science Alert表示，過去曾有研究表明不規則的睡眠模式和心臟健康風險有關，而他們的研究是首個分開探究就寢時間、起床時間和睡眠中點的變化，以及它們和重大心臟事件的獨立關聯。

瑙哈說，他們的研究發現特別是規律的就寢時間對心臟健康來說很重要，因為這反映日常生活節奏，及這些節奏變動的程度。

這項研究支持了「生理時鐘維持身體內部系統平衡」的觀點，節律紊亂可能會有深遠影響，就寢時間的變動會擾亂晝夜節律，讓心臟在夜間無法獲得理想的修復時間。

此外，對心臟有害的生活方式因素也對睡眠不好，例如過多的工作量、精神壓力過大和普遍倦怠感，這些會同時對心臟健康、睡眠品質、睡眠時間長短及睡眠規律性產生負面影響。