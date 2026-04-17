中美居家花費差異大 老美偏愛氛圍感、華人最重視這點

美國家庭重視節慶氛圍布置，從餐具、擺飾到庭院裝潢，會隨季節和節慶更換。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Nicole Michalou）

中美文化差異大不同！小紅書 網友「Isabel休斯頓」在德州 從事房地產仲介，他根據從業以來的觀察發現，美國與華人 在居家消費習慣上存在明顯差異，特別是在「看不見的氛圍」與「看得見的裝修」之間的取捨，引發網友廣泛討論。

Isabel表示，多年帶看房經驗中發現，美國家庭普遍願意為氣味與生活氛圍投入大量資金，包括香氛蠟燭、精油擴香等日常消耗品，甚至從玄關到客廳、衛浴皆有完整配置，整體花費可達數千美元，且需持續補充。相較之下，多數華人家庭對此類「看不見、摸不到」的支出較為保守，傾向認為屬於非必要開銷。

此外，美國家庭也普遍重視節慶氛圍布置，從餐具、擺飾到庭院裝潢，會隨季節更換，例如復活節、萬聖節及聖誕節等皆有對應佈置，形成長期且持續性的消費模式。反觀華人家庭，多以實用性為優先，一套家具或餐具可長期使用，較少因節日進行大幅更動。

不過，Isabel也指出，華人並非不願為居住環境投入資金，而是消費重點不同。許多華人購屋後，會優先進行大規模硬裝修，包括地板、櫥櫃與燈具等，甚至投入數十萬美元進行翻新，追求長期使用的穩定性與安全感。相較之下，美國家庭較少進行大幅結構改造，而是透過軟裝與擺設逐步調整生活空間。

相關觀點在網路上引發兩極討論。有網友認同文化差異說法，指出「美國人重視生活品質，華人則偏向資產與實用性」；也有人認為此類比較過於簡化，實際仍與個人習慣與經濟條件有關。另一方面，香氛產品也成為爭議焦點。不少網友質疑長期使用香薰可能影響健康，認為自然通風或植物氣味更為適合；也有人指出，部分居家展示可能屬於房屋銷售時的「樣板佈置」，並非日常生活狀態。