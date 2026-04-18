餐桌上這一不健康舉動 男性比女性更常見

世界衛生組織指出，高鈉飲食會導致血壓升高，提高心臟病、過胖等疾病的風險，營養師建議以香草或天然調味料取代鹽，也可以透過不在餐桌擺鹽罐來杜絕加鹽的行為。Image by Bruno from Pixabay

在餐桌上伸手拿鹽罐對某些人來說是很自然的事，但這可能反映出令人擔憂的健康問題。一項最新研究顯示，部分年長者會在吃飯時加鹽，男性比女性更常見；世界衛生組織指出，高鈉飲食會導致血壓升高，提高心臟病 、過胖等疾病的風險，營養師建議以香草或天然調味料取代鹽，也可以透過不在餐桌擺鹽罐來杜絕加鹽的行為。

紐約郵報（New York Post）報導，一項近期刊登在「公共衛生前沿」（Frontiers in Public Health）期刊的巴西 研究調查了往食物加鹽對老年人的影響。

研究使用了2017年至2018年間收集的超過8千位60歲以上長者的全國調查數據。參與者會被問「你吃飯時有往食物加鹽的習慣嗎？」這個問題，約10.9%的長者說他們有這個習慣，男性比女性更傾向這麼做，比例分別為12.7%和9.4%。

與遵循給高血壓 患者飲食建議的男性相比，不遵循者加鹽的可能性超過兩倍；獨居的男性比和他人同住的男性加鹽的可能性高出62%。

未遵循高血壓飲食的女性有額外多加鹽的可能性高出68%。女性添加鹽也和蔬果攝取量較低有關，不吃水果的女性添加鹽的可能性高出81%，不吃蔬菜的女性則高出40%；飲食中超加工含量食品高和住在城市的女性，在食物中額外加鹽的可能性是其他女性的兩倍以上。

研究團隊表示，研究是橫斷研究，顯示了關聯性，但無法證明因果關係。部分資訊是自我報告，也可能限制了研究結果。

世界衛生組織指出，高鈉飲食會讓血壓升高，進而增加心臟病、胃癌、肥胖、骨質疏鬆症和腎臟病的風險，他們的報告指出，每年有約189萬人的死亡和鈉攝取過量有關，建議成年人為了獲得最佳健康結果，一天鹽的攝取量應少於5克，或低於一茶匙。

研究的共同作者、里約熱內盧州立大學特聘教授桑托斯（Débora Santos）呼籲尋找減少額外加鹽的替代方式，她在新聞稿中表示，使用香草和天然調味料取代鹽，或採用一些烹飪技巧如利用柑橘類水果的酸性，能幫助減少不必要的鹽分攝取，同時又保持食物的美味，實用策略如不要在餐桌上放鹽罐，也能減少習慣性的取用。

洛杉磯的註冊營養師穆爾斯坦（Ilana Muhlstein）說，她也觀察到男性比女性更傾向在食物額外加鹽，她認為可能是女性整體上更在意水腫，她們可能了解攝取過量鹽份的健康危害及表面的危害，例如吃太多鹽導致水腫時戒指難以配戴或摘下。