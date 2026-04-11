步行時稍做一調整 專家：可提升心理健康

示意圖。Image by Alexa from Pixabay

規律的步行習慣，特別是將肌力訓練與伸展納入每周的運動計畫時，對身心健康都能帶來顯著的改善。步行帶來的益處包括：提升心血管健康、降低血壓與血糖、促進新陳代謝、維持或減輕體重、改善骨骼健康等；此外還能提振心情，若在戶外，更能親近大自然，獲得身體所需的陽光。但為充分獲得步行帶來的心理益處，紐約正向心理學家博德曼（Samantha Boardman）建議稍微調整一下方法，嘗試她所稱的「敬畏散步」（awe walk）。

博德曼在電視節目「今天」（Today）中表示，進行「敬畏散步」的重點在於置身戶外，並欣賞某種遼闊且美麗的事物，它可能早已存在眼前，只是人們從未真正留意過。她指出，只需將手機放進口袋，並至少花15分鐘四處走動、觀察周遭環境。

為何重要

博德曼說，「敬畏散步」有助於減輕腦海中那種「惡性循環」（doom loop）式的負面思維，為人們提供新的視角，有助於減少對自我的關注。

「今天」先前的報導曾指出，「敬畏散步」也稱「漫遊」（flaneuring），還能讓人更平靜，並與內在自我達成和解。部分研究甚至指出，這與提升整體幸福感及加深喜悅有關。

如何開始

「敬畏散步」的方法很簡單：走出戶外，將手機放進口袋，四處走走，並特別留意那些讓你覺得美麗且令人印象深刻的事物。博德曼建議，試著不要過度關注自己，而是將視角轉向外界。

「敬畏散步」是最新「冥想散步」（meditative walking）趨勢之一，這類簡單實用的日常靜心練習，透過走路提升活在當下的感受和強化身體感知，也可以嘗試森林浴、無聲散步或正念行走。