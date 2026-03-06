德州打造迷你屋社區 55+族群新樂園

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Anna Armbrust from Pixabay
德州奧布瑞（Aubrey）寒冷一月的某個夜晚，滿屋退休人士聚在一起交換自製辣醬與湯品；眾人閒聊時，一位女性問大家是否看過電視影集「黃金女郎」（The Golden Girls）。商業內幕（Business Insider）報導，這座小屋位於距達拉斯西北約一小時車程的社區，在大型規劃社區與零星家庭農場間，並不顯眼；但這座專為55歲以上年長者所打造的迷你屋（Tiny House）社區，規模雖不大，卻以獨特風格彌補了其他「缺點」。

這場以女性為主、夾雜幾位男性的聚會，在玩起該經典電視劇的問答遊戲時，不時爆出笑聲與心照不宣的嘆氣；不久後，一位眼眶泛淚的女士抵達，她一進門便被擁入懷中，有人將卡片塞進她手中，眾人紛紛對她母親的離世表達哀悼。煞那間，整個屋子瀰漫著異乎尋常的溫暖，彷彿在整個德州，沒有比「自由小村」（Liberty Tiny Village）社區更溫暖的地方。

在過去，建造迷你屋只會讓人聯想到在後院儲藏室節儉度日，但現在的迷你屋兼具現代感與溫馨，正吸引著從前根本不會考慮居住在迷你屋、更別說整個社區的買家。「自由小村」希望吸引這類客群：臨近退休年齡、想縮減生活規模卻不願犧牲社區與便利設施的人們。

共同經營「自由小村」的海斯夫婦（Melissa & PhillipHayes）表示，他們的目標是打造迷你屋社區，卻要營造出傳統住家的氛圍，居民擁有庭院、景觀，整體視覺極佳。

海斯夫婦與前房地產經紀人、現轉任迷你屋設計師的紐頓（Kristene Newton）及其丈夫聯手，共同推動社區興建計畫，並於2024年正式推出「自由小村」。紐頓夫婦坦言初期曾有疑慮，但結果證明了它的價值；他們表示，最讓他們震撼的是，有人甚至賣掉百萬豪宅搬到這裡。

迷你屋成為更可負擔購屋方案

儘管全美多地房價與租金趨緩，典型獨棟住宅對多數人仍遙不可及。房地產公司雷德芬（Redfin）的數據顯示，2026年1月房屋中位價達42萬2980元，較2021年同期的33萬848元上漲14.6%。

相較之下，迷你屋的建造成本往往僅是傳統住宅的零頭。根據房貸機構Rocket Mortgage的數據，面積約100至400平方英尺的迷你屋，價格介於3萬至6萬元間，差別在於建商與客製化程度，但高級款式也可能高達18萬元。

低廉的造價與極小的土地，使迷你屋成為生活成本攀升、薪資未能同步增長者更可行的選擇。北德州大學講師班傑明·哈特（Benjamin Hart）指出，如今市場幾乎不再興建入門級住宅，土地與房價飆升，使年輕族群與首次購屋者完全無力負擔。

在德州等地區，人口快速增長與住房需求推升了房價與房產稅，迷你屋逐漸成為實用的折衷方案；既吸引有能力購屋但無需大空間、或無需負擔高額房產稅的買家，也為想擁有房屋者另闢蹊徑。

從達拉斯西南方約65英里處的女性專屬退休社區「鳥巢」（Bird's Nest），到自由市以南約30分鐘車程的親子友善社區「達拉斯湖迷你屋村」（Lake Dallas Tiny Home Village），迷你屋社區現正在德州北部湧現。哈特表示，德州的優勢在於廣袤土地，民眾對這類住宅與社區的需求很大。

設施完善的迷你屋

「自由小村」的迷你屋採一至兩臥室格局，配備一至一個半衛浴，價格介於7萬5000元至16萬0000元間；儘管其特色在全尺寸浴室、步入式衣櫥及戶外廚房，所有設施皆容納在399平方英尺空間內，但社區的房產稅或許才是真正賣點。

有別於德州其他開發中的迷你屋，「自由小村」的房屋為可移動且未設永久地基，因此被歸類為休閒車輛而非房地產；這代表居民無需繳納房產稅，取而代之的是每月支付950元地租（lot fee），涵蓋水電、排污、垃圾清運、景觀維護及無線網路服務。

固定的地租對年長居民尤其受用，許多年長獨居者僅靠退休儲蓄、投資收益或社安金等固定收入過活。紐頓表示，購買這類住宅，地租將低於公寓租金，有時甚至比安養機構更經濟。目前已逾200人登記「自由小村」社區的入住候補名單。

社區情誼為價值所在

作為55歲以上族群的社區，「自由小村」聚集了許多尋求社群歸屬的空巢族，社區定期舉辦感恩節晚宴、聖誕派對及一月辣椒料理大賽等活動；鄰居還建立社群群組，隨時求助並保持聯繫。這些日常互動與交流逐漸凝聚社區情誼，讓鄰居成為朋友與互助網絡。

住戶賈馬爾瓦（Giamalva）表示，他珍視鄰里間的連結，若某人家中發生狀況，整個社區都會知道。辣椒料理比賽便充分顯現了社區情誼與互助關懷，新、舊住戶與前來探視的親友熱絡互動，對外來者也展現真摯關切，遞上一碗香辣佳餚。

住在附近的蕭娜·布魯爾（Shauna Brewer）弟弟與弟媳都是「自由小村」住戶，兩人皆有特殊需求；母親驟逝後，布魯爾與丈夫承擔起管理弟弟夫婦的財務與照護工作。她表示，她明白同住並非長久之計，希望能在不住同一屋簷下提供支持。

德州

獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵

巴黎將建賈科梅蒂雕塑博物館 萬件藏品有新家

