我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

川普：除了無條件投降 不會與德黑蘭達成任何協議

安心居家養老 這8件實用好物先備起來

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Stander Wonder Pole地板到天花板的支撐桿。圖取自Amazon.com
Stander Wonder Pole地板到天花板的支撐桿。圖取自Amazon.com

多數人都希望能在家安心地過著老後生活，加州老齡化服務部（California Department of Aging, CDA）主任德馬羅伊絲（Susan DeMarois）指出，這能帶來保持獨立、生活在舒適熟悉空間，以及維繫社區連結等多重益處。紐約非營利組織「長期照護社區聯盟」（Long Term Care Community Coalition）執行長莫洛特（Richard J. Mollot）也強調，每個人都應享有尊嚴生活，並得到能力所及且渴望達到的最高生活品質。兩人均表示，滿足這些條件，可能包含居家改造，以提升空間安全並因應行動不便等需求。

哈芬登郵報根據照護專家提供的資源，整理出以下年長者居家養老可能需要的物品清單。

1. 浴室扶手

德馬羅伊絲指出，在淋浴間及其他高頻率使用區域安裝扶手將有所助益。這款Vive浴室扶手在亞馬遜獲得平均4.7星好評，更符合「美國殘障法案」（ADA）規範；有三種尺寸與五種表面處理（含防滑塗層）可供選擇，可輕鬆安裝於各種表面，承重能力達500磅。

2. 地板到天花板的支撐桿

這款Stander Wonder Pole是為家中增設支撐的另一選擇，雙握把扶手可360度旋轉，從地板到天花板的伸縮設計，無論坐立皆能提供堅固支撐，且無需鑽孔或永久安裝。

3. 年長者專用平板電腦

這款平板電腦專為年長者設計，GrandPad配備簡易操作介面、即時指引、清晰圖示及24小時客服；可輕鬆無礙地分享照片、接聽電話、發送郵件、視訊通話。

4. 可調整浴室座椅

Drive Medical可調整座椅。圖取自Amazon.com
Drive Medical可調整座椅。圖取自Amazon.com

根據CDA的防跌倒計畫，這款Drive Medical可調整座椅能協助部分年長者安全進出浴缸。該產品免工具組裝、能承重達400磅，獲得不少正面評價。座椅高度可輕鬆調節至22.5英寸，適用於多數標準尺寸浴缸，並配備超大防滑腳墊與防滑表面。

5. 預載娛樂應用程式的平板電腦

莫洛特指出，平板或智慧型手機對獨居長者極具價值，可協助訂購食物、物資與服務，聯繫親友，獲得娛樂等。亞馬遜Fire HD 10平板電腦透過Alexa語音功能，使用者無需大幅移動即可撥打電話給親友或操控智慧家居設備。

6. 可攜式床欄

CDA防跌倒計畫參與者的成功案例顯示，這款Kingpavonini可調節輔助床欄，結構堅固耐用，承重力優於其他同類產品，能輕鬆插入多數床墊下方。

7. 佩戴式跌倒偵測器

ADT警報器。圖取自Amazon.com
ADT警報器。圖取自Amazon.com

這款ADT警報器提供全天候監控服務，按下按鈕即可立即為親友連結緊急醫療資源，確保危急時刻迅速應對、與ADT專業人員通話及GPS定位追蹤，而防水佩戴式裝置具跌倒偵測功能，為使用者增添保障。此系統月費從39.99元起。

8. 可攜式折疊斜坡道

德馬羅伊絲指出，在戶外階梯等區域安裝斜坡道，能為長者提供安全居家改造方案。這款Vevor可攜式斜坡道，可協助輪椅族、電動代步車使用者或行動不便者更輕鬆進出；除安裝簡易外，表面採防滑膠帶設計，堅固的結構及可折疊功能，方便攜帶使用。

世報陪您半世紀

智慧型手機 亞馬遜

上一則

吃飽了還想來份甜點？科學家：與意志力無關

延伸閱讀

河濱推出聯排別墅社區 赫汝帕谷將建66戶2層樓住宅

河濱推出聯排別墅社區 赫汝帕谷將建66戶2層樓住宅
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
長者人口快速增加 安樂居：科技可輔助但無法取代人性照護

長者人口快速增加 安樂居：科技可輔助但無法取代人性照護
簡易調光插座 瞬間提升家居氣氛

簡易調光插座 瞬間提升家居氣氛

熱門新聞

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
示意圖。Image by Bruno from Pixabay

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

2026-03-02 09:07
對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）

骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

2026-03-01 13:36
示意圖。Image by MonikaDesigns from Pixabay

即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

2026-03-01 12:37
好市多賣有各式各樣的麵包。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

好市多皮塔餅掀搶購 華人配雜菜湯吃狂讚「有媽媽味」

2026-02-27 19:04

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點
酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招