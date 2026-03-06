安心居家養老 這8件實用好物先備起來

Stander Wonder Pole地板到天花板的支撐桿。圖取自Amazon.com

多數人都希望能在家安心地過著老後生活，加州老齡化服務部（California Department of Aging, CDA）主任德馬羅伊絲（Susan DeMarois）指出，這能帶來保持獨立、生活在舒適熟悉空間，以及維繫社區連結等多重益處。紐約非營利組織「長期照護社區聯盟」（Long Term Care Community Coalition）執行長莫洛特（Richard J. Mollot）也強調，每個人都應享有尊嚴生活，並得到能力所及且渴望達到的最高生活品質。兩人均表示，滿足這些條件，可能包含居家改造，以提升空間安全並因應行動不便等需求。

哈芬登郵報根據照護專家提供的資源，整理出以下年長者居家養老可能需要的物品清單。

1. 浴室扶手

德馬羅伊絲指出，在淋浴間及其他高頻率使用區域安裝扶手將有所助益。這款Vive浴室扶手在亞馬遜 獲得平均4.7星好評，更符合「美國殘障法案」（ADA）規範；有三種尺寸與五種表面處理（含防滑塗層）可供選擇，可輕鬆安裝於各種表面，承重能力達500磅。

2. 地板到天花板的支撐桿

這款Stander Wonder Pole是為家中增設支撐的另一選擇，雙握把扶手可360度旋轉，從地板到天花板的伸縮設計，無論坐立皆能提供堅固支撐，且無需鑽孔或永久安裝。

3. 年長者專用平板電腦

這款平板電腦專為年長者設計，GrandPad配備簡易操作介面、即時指引、清晰圖示及24小時客服；可輕鬆無礙地分享照片、接聽電話、發送郵件、視訊通話。

4. 可調整浴室座椅

Drive Medical可調整座椅。圖取自Amazon.com

根據CDA的防跌倒計畫，這款Drive Medical可調整座椅能協助部分年長者安全進出浴缸。該產品免工具組裝、能承重達400磅，獲得不少正面評價。座椅高度可輕鬆調節至22.5英寸，適用於多數標準尺寸浴缸，並配備超大防滑腳墊與防滑表面。

5. 預載娛樂應用程式的平板電腦

莫洛特指出，平板或智慧型手機 對獨居長者極具價值，可協助訂購食物、物資與服務，聯繫親友，獲得娛樂等。亞馬遜Fire HD 10平板電腦透過Alexa語音功能，使用者無需大幅移動即可撥打電話給親友或操控智慧家居設備。

6. 可攜式床欄

CDA防跌倒計畫參與者的成功案例顯示，這款Kingpavonini可調節輔助床欄，結構堅固耐用，承重力優於其他同類產品，能輕鬆插入多數床墊下方。

7. 佩戴式跌倒偵測器

ADT警報器。圖取自Amazon.com

這款ADT警報器提供全天候監控服務，按下按鈕即可立即為親友連結緊急醫療資源，確保危急時刻迅速應對、與ADT專業人員通話及GPS定位追蹤，而防水佩戴式裝置具跌倒偵測功能，為使用者增添保障。此系統月費從39.99元起。

8. 可攜式折疊斜坡道

德馬羅伊絲指出，在戶外階梯等區域安裝斜坡道，能為長者提供安全居家改造方案。這款Vevor可攜式斜坡道，可協助輪椅族、電動代步車使用者或行動不便者更輕鬆進出；除安裝簡易外，表面採防滑膠帶設計，堅固的結構及可折疊功能，方便攜帶使用。