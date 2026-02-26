感冒要多吃、發燒要少吃？專家怎麼說

專家建議，生病時在胃部能承受的情況下，應補充水分並攝取健康食物，以維持身體機能。示意圖。（圖／123RF）

相信多數人都聽過「感冒要多吃，發燒要少吃」（Feed a cold, starve a fever）這句俗話。傳統觀點認為，感冒使身體變冷，進食有助身體變暖；而發燒使體溫升高，禁食有助降溫。華盛頓郵報報導，這前提本身就有謬誤，發燒確實會使體溫升高，但感冒並不會使身體變冷，有時甚至伴隨發燒症狀；至於該多吃或少吃，專家表示，在多數案例中並無確實證據顯示，生病時限制食量對康復有實質助益。

或許有更好的對策，紐約長老會醫院主治醫師谷立克（Roy Gulick）指出，感冒要多吃，發燒時也要多吃。

專家建議，生病時在胃部能承受的情況下，應補充水分並攝取健康食物，以維持身體機能；這項建議無論面對感冒（由超過200種病毒引發的上呼吸道感染）或發燒（可能由病毒、細菌感染、自體免疫問題及藥物反應等引發）都適用。

約翰霍普金斯大學傳染病學助理教授蘇德（Geeta Sood）說，若實在食慾不振，無需勉強進食；但她強調，仍需攝取足夠熱量、蛋白質、營養素及水分，以支持身體復原。

生病時為何食慾不振？

這句俗話並非全無道理，因為身體在對抗感染時常會降低食慾。埃默里（Emory）大學醫學院副教授貝爾奎斯特（Sharon Bergquist）指出，當免疫系統加速運作時，會釋放稱為細胞激素的化學傳導物質，號召免疫細胞對抗感染，同時也向大腦傳達「進食非首要之務」的訊息。她說，此一機制雖未完全釐清，但有理論指出，減少熱量與蛋白質攝取會觸發自噬作用，有助回收受損細胞成分，並在免疫防禦中發揮作用。

貝爾奎斯特表示，對抗感染時極耗能量，若不餓可暫停進食一天，但若持續更長時間，可能導致營養攝取不足；因此生病時增加飲食與水分攝取以支持免疫系統，是符合身體需求的合理行為。

感染時該如何應對？

疫苗是預防及減輕新冠肺炎與流感等病毒感染的重要防線，若已發病，除遵醫囑服藥加速康復外，還能採取以下作法幫助身體復原：

- 補充水分。谷立克指出，發燒時因流汗流失水分與電解質，加上腹瀉嘔吐，可能有脫水風險，因此大量飲水並確保攝取足夠電解質很重要。蘇德說，添加鈉鉀的兒童飲品及運動飲料有助保持水分，而熱湯、高湯及無咖啡 因草本茶則能緩解鼻塞、身體痠痛與畏寒等症狀；應避免酒精與含咖啡因飲品，因其利尿作用可能加劇脫水。

- 盡可能進食。貝爾奎斯特建議，傾聽身體需求，有食慾時便攝取富含維生素、礦物質及抗氧化劑的健康食物，如新鮮蔬果；可嘗試製作果昔或湯品，並避免高飽和脂肪與加工碳水化合物食物。

- 充分休息。貝爾奎斯特強調，留出休息時間，睡眠能讓身體進行大量修復工作；勿勉強身體，讓能量集中於免疫系統。

- 熱水淋浴或泡澡。蒸氣有助緩解鼻塞並暢通呼吸道。

- 嘗試補充鋅。研究顯示，鋅可能縮短一至兩天的感冒病程，但也可能引發如鼻腔口腔刺激、味覺異常、胃痛、便秘、腹瀉及嘔吐等輕微副作用；此外，維生素C等多數營養補充 劑對感冒並無實質益處，即使在初期服用，也無法縮短病程或減輕症狀。

- 蜂蜜 緩解咳嗽與喉嚨痛。成人及一歲以上兒童可將蜂蜜加入溫茶或溫水中，有助舒緩喉嚨痛與止咳。