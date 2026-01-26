我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊

運動有助延長壽命 研究：混合不同類型最有效

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
所有運動對健康都有好處，但某些類型可能比其他更有助延長壽命。示意圖。Image by Daniel Reche from Pixabay
所有運動對健康都有好處，但某些類型可能比其他更有助延長壽命。示意圖。Image by Daniel Reche from Pixabay

所有運動對健康都有好處，但某些類型可能比其他更有助延長壽命。紐約郵報指出，「運動即良藥」的普遍認知之所以成立，背後存在諸多原因，從改善心理健康到降低早逝風險皆是；然而新研究顯示，某些運動類型在降低早逝風險上可能更具成效，尤其採取一項關鍵策略可最大化運動的健康效益。

近日發表於「英國醫學期刊」（The BMJ）的研究指出，步行運動確實能有助遠離早逝風險；該研究同時暗指，混合進行不同類型的體能活動，是延長壽命的最佳方式。

研究人員分析兩項大型研究數據，針對7萬725名女性與4萬648名男性，追蹤他們每周運動頻率；研究活動包含步行、慢跑、跑步、騎單車、游泳、划船、網球、壁球或羽球、重量訓練及瑜伽，參與者亦記錄割草、園藝及爬樓梯等活動。研究團隊為每項活動計算代謝當量小時（MET hours）分數，反映每周進行該活動所消耗的能量及耗費時數。

相較於每周最少步行者，若主要活動為步行，早逝風險最低，僅17%。參與活動種類最廣泛者，其任何原因導致的死亡風險次低，為19%。該研究建議，不妨考慮爬樓梯，因爬樓梯與降低10%的風險有關。

儘管多數單項運動皆與降低早逝風險相關，但游泳與騎自行車的效益最低，其中後者僅降低4%風險；其他如網球、壁球等可降低15%風險，划船降低14%，舉重與跑步則同樣降低13%風險。

但研究人員指出，目前尚無法完全確定不同運動形式是否能超越運動總量的效益，數據顯示運動效益可能存在臨界點。當參與者每周運動量達到20代謝當量小時後，預防早逝與總運動量的關聯性便趨於平緩。

無論如何，不令人意外的發現是：運動量較高者較少出現可能導致死亡的健康風險因素，如高血壓與高膽固醇。這些參與者體重較輕、飲酒量較少、社交活動較頻繁，且飲食更為健康。

羽球 高血壓 心理健康

上一則

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

延伸閱讀

澳網／艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級16強

澳網／艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級16強
網球／詹詠然要在澳網退休 大滿貫史上台灣第1人

網球／詹詠然要在澳網退休 大滿貫史上台灣第1人
網球／36歲詹詠然宣布退役 將在澳網舉辦退休儀式

網球／36歲詹詠然宣布退役 將在澳網舉辦退休儀式
75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

熱門新聞

一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
加州超市陳列的雞蛋。（歐新社檔案照）

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

2026-01-20 13:23
示意圖。（取自123RF）

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

2026-01-20 15:39
竹筍。Image by youngki son from Pixabay

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

2026-01-23 09:07
舊振南鳳梨酥。(舊振南提供)

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格比台灣便宜

2026-01-23 19:06

超人氣

更多 >
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶

8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶