運動有助延長壽命 研究：混合不同類型最有效

所有運動對健康都有好處，但某些類型可能比其他更有助延長壽命。紐約郵報指出，「運動即良藥」的普遍認知之所以成立，背後存在諸多原因，從改善心理健康 到降低早逝風險皆是；然而新研究顯示，某些運動類型在降低早逝風險上可能更具成效，尤其採取一項關鍵策略可最大化運動的健康效益。

近日發表於「英國醫學期刊」（The BMJ）的研究指出，步行運動確實能有助遠離早逝風險；該研究同時暗指，混合進行不同類型的體能活動，是延長壽命的最佳方式。

研究人員分析兩項大型研究數據，針對7萬725名女性與4萬648名男性，追蹤他們每周運動頻率；研究活動包含步行、慢跑、跑步、騎單車、游泳、划船、網球、壁球或羽球 、重量訓練及瑜伽，參與者亦記錄割草、園藝及爬樓梯等活動。研究團隊為每項活動計算代謝當量小時（MET hours）分數，反映每周進行該活動所消耗的能量及耗費時數。

相較於每周最少步行者，若主要活動為步行，早逝風險最低，僅17%。參與活動種類最廣泛者，其任何原因導致的死亡風險次低，為19%。該研究建議，不妨考慮爬樓梯，因爬樓梯與降低10%的風險有關。

儘管多數單項運動皆與降低早逝風險相關，但游泳與騎自行車的效益最低，其中後者僅降低4%風險；其他如網球、壁球等可降低15%風險，划船降低14%，舉重與跑步則同樣降低13%風險。

但研究人員指出，目前尚無法完全確定不同運動形式是否能超越運動總量的效益，數據顯示運動效益可能存在臨界點。當參與者每周運動量達到20代謝當量小時後，預防早逝與總運動量的關聯性便趨於平緩。

無論如何，不令人意外的發現是：運動量較高者較少出現可能導致死亡的健康風險因素，如高血壓 與高膽固醇。這些參與者體重較輕、飲酒量較少、社交活動較頻繁，且飲食更為健康。