咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂

咖啡。Image by Craig Melville from Pixabay
咖啡。Image by Craig Melville from Pixabay

美國約66%的成年人每天喝咖啡，約74%的成年人會吃保健食品，其中兩者皆有者恐有麻煩，因為咖啡會影響身體吸收營養補充品的效果，可能會降低功效，甚至引發令人不適的副作用。紐約郵報（New York Post）報導，專家說包括鐵、鋅等五種營養補充品不適合搭配咖啡服用。

腸道健康科技公司Throne Science首席科學家拉詹（Karan Rajan）說，鐵受到咖啡的影響最明顯，咖啡富含多酚，綠原酸是咖啡中主要的多酚類抗氧化物，會和消化道中的非血基質鐵結合，讓身體更難吸收，這對缺鐵、經期、懷孕和素食者尤為重要。拉詹建議服用鐵劑者最好和咖啡間隔至少一至兩小時，維他命C能幫助提升鐵質吸收率。

拉詹說，咖啡也會影響鋅的吸收，原理也是綠原酸會和礦物質結合，影響和劑量及服用時間有關，不過對在飲食中攝取足夠鋅的人影響較小。鋅含量高的食物包括生蠔、紅肉、腰果、杏仁、南瓜籽、鷹嘴豆、扁豆、全穀物、乳製品和雞蛋等。

鈣是另一個建議不要和咖啡搭配服用的保健食品。拉詹說，咖啡對鈣的吸收有輕微的抑制作用，主要是因為咖啡因會增加尿中鈣質的排泄，而不是直接阻止吸收。相關研究指出，估計每喝一杯咖啡流失大約5毫克的鈣，拉詹說對攝取足夠鈣質的人來說，這個量可以忽略不計。

咖啡因的利尿作用，也會加速鎂經尿液排出，拉詹說咖啡也不會強烈影響鎂的吸收，只是利尿作用會導致鎂的流失，特別是在大量攝取咖啡因的情況下；拉詹建議鎂在一天中晚一點的時候服用。

若將檸檬酸鎂和咖啡一起吃恐造成腹瀉或胃痙攣，因為這些形式的鎂和咖啡因有瀉藥效果。

拉詹說，大多數維生素B不會因為咖啡而被抑制吸收，但咖啡因會加速維生素B從尿液中排出，特別是維生素B1，因為維生素B是水溶性，會溶於水且過多的量會隨尿液排出，而維生素B1又稱硫胺素，可以將碳水化合物轉為能量，並支持健康的神經、肌肉和心臟功能。

拉詹說，除非攝取少量維生素B或大量咖啡因，否則咖啡因的利尿作用影響不大，以實際角度來看，維生素B仍可和咖啡一起服用，這沒有太大問題。

