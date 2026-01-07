超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

我的頻道

世界新聞網／輯
流感。示意圖。Image by Renate Köppel from Pixabay
被稱為「超級流感」的新型流感病毒正肆虐全美，目前已有460萬例病例、1900例死亡，民眾爭相尋求緩解症狀的方法，不少人將目光鎖定非處方藥N-乙醯半胱氨酸（N-Acetylcysteine，NAC），支持者稱其能減緩症狀並縮短病程，事實上NAC在主流醫學的運用已被廣泛認可，也作為膳食補充劑販售，另有研究顯示服用的受測者流感症狀較輕也較快好，但NAC目前並未正式列為第一線治療流感藥物，專家認為可作為輔助療法。

紐約郵報報導，新型流感正席捲全美，患病人數大幅上升，疾病管制與預防中心統計，本季已有460萬例病例，4萬9千例住院、1900例死亡，紐約疫情尤為嚴重，去年12月21日的那一周，相關住院病例人數比過去20年來追蹤此疾病的任何時間還多。

NAC在這波疫情中受到矚目，支持者宣稱能減輕症狀及縮短病程。NAC是半胱氨酸（cysteine）營養補充劑型態，半胱氨酸是一種天然存在於牛肉、雞肉、蛋和起司等高蛋白食物中的胺基酸，人體可以以其他胺基酸合成半胱氨酸，但量常不足，人體中有適量的半胱氨酸和NAC非常重要，它們有助於補充麩胱甘肽（glutathione）這種人體中強大的抗氧化劑之一，能增強免疫力、腦部健康，並幫助身體清除有害物質。

在主流醫學中，NAC的用途已明確建立，食品藥物監督管理局已批准NAC作為對乙醯氨基酚（acetaminophen）中毒的解毒劑，也可用於有黏厚黏液症狀的肺部疾病如慢性阻塞性肺疾病（COPD），可減輕黏液積聚，使其容易被咳出，呼吸道能清空。

如今，NAC也被當作膳食補充劑廣泛銷售並獲醫師具名推薦，認為能透過稀釋黏液和增強肺部功能增進呼吸系統健康，在感冒和流感流行的季節特別有幫助。

義大利一項研究支持這個說法，研究人員讓受測者在六個月的時間中，一天服用兩次安慰劑或6百毫克的NAC，實驗結束時，安慰劑組中有79%出現流感症狀，NAC組只有25%，症狀也較輕微、較快痊癒。

不過，NAC仍未成為官方推薦的第一線流感治療用藥，專家認為可以做為輔助療法，特別用於長者、高風險病患和有痰液過多的病患；對於已經身體不適者，醫師建議服用抗病毒藥物如克流感（Tamiflu）和紓伏效（Xofluza），這些要在症狀出現的48小時內服用效果最佳。

