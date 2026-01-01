我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大又美法」免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

冬日出遊 美東海岸5個度假地最不傷荷包

傷病時該到急診室或緊急護理中心 醫生這麼說

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
急診室。Image by ElasticComputeFarm from Pixabay
急診室。Image by ElasticComputeFarm from Pixabay

受傷或出現疾病症狀後，該選擇前往急診室（emergency room）或緊急護理中心（urgent care clinic）就醫？醫師指出，這取決於患者需要何種治療。

今日美國（USA Today）報導，急診醫學專科醫師薩魯加-夏瑪（Ritu Saluja-Sharma）表示，若面臨危及生命、肢體功能喪失問題或潛在嚴重病症時，患者應前往急診室。她說，當出現胸痛、呼吸困難、中風徵兆、嚴重出血、重大創傷或失去意識等情況，可能造成永久性傷害或危及生命時，前往急診室才是正確選擇。

若非危及生命但需當日就醫評估時，緊急護理中心是較佳選擇。薩魯加-夏瑪說，這包括扭傷、感染、皮疹、類流感症狀或發燒等需要檢查的狀況，若認為情況不緊急且無需當日就診，可致電醫師預約門診。

急診室與緊急護理中心哪個更快？

薩魯加-夏瑪指出，緊急護理中心通常處理較輕症，因此診療速度較快；其多採「先到先得」方式，有時甚至能線上預約當日看診。

WellNow急診照護醫療長比恩鮑姆（Robert Biernbaum）表示，急診室會優先處理病情最危急的患者，危及生命的狀況會立即獲得治療，而非緊急病患可能面臨長時間等候。

哪些情況不該前往緊急護理中心？

儘管緊急護理中心通常更迅速，薩魯加-夏瑪不建議民眾在危及生命狀況時前往。她說，若因中風、重大創傷或更嚴重狀況前往緊急護理中心，他們反而會撥打911將病患轉送急診室，反而耗費更多時間；因此務必從一開始就選擇正確的就醫場所。

比恩鮑姆也表示，若生命面臨立即危險，馬上呼叫救護車或直奔最近的急診室。

中風 流感

上一則

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

延伸閱讀

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機
川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件

川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件
墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響

墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響
墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

熱門新聞

出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多。(美聯社)

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

2025-12-26 10:17
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(記者徐兆玄／攝影)

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

2025-12-26 20:05
好市多。（路透）

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

2025-12-26 09:08
網友在窗邊種植洋蔥等水培植物。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Guzel Sadykova）

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

2025-12-27 20:05
網球在家事上的妙用不只如此，它們的絨毛可以對付地板上的刮痕，相同地對牆壁也有效。Image by Marijana from Pixabay

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

2025-12-28 12:34
烏茲別克撒馬爾罕 (Samarkand)的清真寺。Image by LoggaWiggler from Pixabay

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

2025-12-30 11:25

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評
400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」