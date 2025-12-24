我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／2025大事：川普就任的這一年

學貸違約者明年起扣薪還債…今日你應知道5件事

他們遇大事只聽AI建議 不信真人…脆弱又危險 越聊越孤獨

聯合新聞網／ 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

英國近期發表一項最新研究，有越來越多青少年將AI 當成情感支柱，甚至有不少人認為和機器人聊天比和真人說話更滿足。專家擔心，這股「數位依賴浪潮」正在蠶食年輕一代建立真實人際關係的能力，若情況持續惡化，可能會影響社交能力，甚至導致喪命悲劇。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國倫敦大學學院（University College London）一項發表於《英國醫學期刊》（The BMJ）的研究統計，目前每周約有8.1億人使用ChatGPT 等AI工具，其中「諮詢」與「陪伴」都是常見的使用方式。研究人員發現，以每個月為單位，使用AI時間越長的人，現實中的社交頻率也越低，孤獨感反而更重。

令人憂心的是，約有10%的青少年表示，和AI聊天比跟真人交流更快樂，另外還有30%的受訪者說，遇到嚴肅的話題時，他們寧願選擇與AI討論，而非真人。專家警告，這種與缺乏真實共感能力、並非建於現實的連結，其實是非常脆弱且危險的。研究指出，由於AI擁有「無限的耐心」且永遠不會反駁用戶，可能正是因為這種特質，才讓感覺孤獨的人更加深陷其中。

實際上，近幾年的確有越來越多過度依賴AI而造成的悲劇。2024年2月，美國佛州一名14歲少年塞策（Sewell Setze），就因為和AI發展出病態的感情而結束生命；今（2025）年3月，美國紐約一名76歲老翁也因為相信AI是真人，在前往和「AI情人」碰面的路上不幸跌倒身亡。

專家呼籲，如果發現身邊的人開始將AI稱為「朋友」、遇到重大決策只聽AI的建議，或是堅信自己與AI有「特殊關係」，都是非常危險的社交訊號。專家建議，應重新編寫AI系統，未來若偵測到用戶感覺孤單時，應主動鼓勵他們向現實中的家人或朋友求助，而非讓AI成為社交生活的替代品。

AI 佛州 ChatGPT

上一則

她用樂高積木重現住家街景 成民眾歲末爭睹熱點

延伸閱讀

聖誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動

聖誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動
網球／45歲大威在佛州辦第2場婚禮 小威送遊艇當新婚禮物

網球／45歲大威在佛州辦第2場婚禮 小威送遊艇當新婚禮物
倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋
金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客

金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客

熱門新聞

廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

2025-12-19 19:06
退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。(圖／123RF)

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

2025-12-16 10:18
示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

2025-12-19 11:54
口腔保健品牌之一「凱斯博士」（TheraBreath）。圖取自Amazon.com

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

2025-12-17 11:23
美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

2025-12-19 09:08
衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質。示意圖。（美聯社）

5跡象代表身體虛 65歲以下也可能發生

2025-12-18 11:46

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了