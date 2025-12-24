他們遇大事只聽AI建議 不信真人…脆弱又危險 越聊越孤獨

示意圖。（取自123RF）

英國近期發表一項最新研究，有越來越多青少年將AI 當成情感支柱，甚至有不少人認為和機器人聊天比和真人說話更滿足。專家擔心，這股「數位依賴浪潮」正在蠶食年輕一代建立真實人際關係的能力，若情況持續惡化，可能會影響社交能力，甚至導致喪命悲劇。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國倫敦大學學院（University College London）一項發表於《英國醫學期刊》（The BMJ）的研究統計，目前每周約有8.1億人使用ChatGPT 等AI工具，其中「諮詢」與「陪伴」都是常見的使用方式。研究人員發現，以每個月為單位，使用AI時間越長的人，現實中的社交頻率也越低，孤獨感反而更重。

令人憂心的是，約有10%的青少年表示，和AI聊天比跟真人交流更快樂，另外還有30%的受訪者說，遇到嚴肅的話題時，他們寧願選擇與AI討論，而非真人。專家警告，這種與缺乏真實共感能力、並非建於現實的連結，其實是非常脆弱且危險的。研究指出，由於AI擁有「無限的耐心」且永遠不會反駁用戶，可能正是因為這種特質，才讓感覺孤獨的人更加深陷其中。

實際上，近幾年的確有越來越多過度依賴AI而造成的悲劇。2024年2月，美國佛州 一名14歲少年塞策（Sewell Setze），就因為和AI發展出病態的感情而結束生命；今（2025）年3月，美國紐約一名76歲老翁也因為相信AI是真人，在前往和「AI情人」碰面的路上不幸跌倒身亡。

專家呼籲，如果發現身邊的人開始將AI稱為「朋友」、遇到重大決策只聽AI的建議，或是堅信自己與AI有「特殊關係」，都是非常危險的社交訊號。專家建議，應重新編寫AI系統，未來若偵測到用戶感覺孤單時，應主動鼓勵他們向現實中的家人或朋友求助，而非讓AI成為社交生活的替代品。